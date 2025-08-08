«‎Кинопоиск»‎ рассказал, как изменилась аудитория аниме в первом полугодии

Число зрителей японской анимации в "Кинопоиске" выросло на 60% в первом полугодии 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. "Атака Титанов" возглавила топ самых популярных японских картин, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

© unsplash

«Более 8 миллионов подписчиков "Яндекс. Плюс" посмотрели аниме на "Кинопоиске" за все время существования онлайн-кинотеатра, а за первые шесть месяцев 2025 года японскую анимацию на Кинопоиске смотрели на 60% больше подписчиков, чем за аналогичный период в 2024-м. Рост аудитории на "Кинопоиске" совпал с общим увеличением интереса россиян к жанру»‎, — говорится в сообщении.

Так, по данным индекса "Кинопоиск Pro", в марте 2025 года аниме стало впервые популярнее американских сериалов: 20% общего интереса против 19%. В связи с ростом интереса, на сервисе среди языков аудиодорожки по умолчанию стал доступен японский.

Сервис также приводит топ самых популярных картин этого жанра в 2025 году. На первом месте аниме сериал "Атака Титанов", ее посмотрели 3,2 миллиона пользователей. На втором и третьем - картина про футбол "Синяя тюрьма: Блю Лок" и работа Макото Синкая "Дитя погоды". В список также попали сериалы "О моем перерождении в слизь", "Аля иногда кокетничает со мной по-русски", Ученик чудовища, Сага о Винланде.

«Премьеры 2024 года вытеснили из прошлогоднего топ-10 полнометражные аниме Макото Синкая "5 сантиметров в секунду" и "Сад изящных слов", Мари Окады "Укрась прощальное утро цветами обещания" и Мамору Хосоды "Красавица и дракон"»‎, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что каталог сервиса пополнился следующими тайтлами: боевик "Гачиакута", драмеди "Ватари на грани краха", драма "Соло-кемпинг на двоих" и комедии "Запрещенный Крот" и "Перевоплотился в седьмого принца, так что, я буду совершенствовать свою магию, как захочу". Также целиком стал доступен аниме-сериал "Человек-бензопила", вышли представители классики жанра - "Акира" 1988 года и "Призрак в доспехах 2: Невинность" 2004 года.