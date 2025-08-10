Съемки комедии "Комментируй это" Юлии Трофимовой ("Страна Саша", "Лгунья") завершились в Москве. Картина выйдет в прокат в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе "Марс Медиа".

© globallookpress

«Сняли! В Москве завершились съемки комедии "Комментируй это!" Благодарим всех, кто принял участие в съемках фильма», — говорится в сообщении.

Ранее Трофимова рассказала ТАСС, что фильм был вдохновлен ее выпускной короткометражной работой "Комментатор". По словам режиссера, изначальный замысел остался прежним, но теперь он положен в основу истории о паре в разводе.

«Мы бы хотели через комедию рассказать, как сохранить отношения в браке, если слышать и слушать друг друга», — приводятся слова режиссера.

Фильм исследует тему брака, попыток сохранить отношения и важности проговаривания накопившихся чувств.

«В нашей истории психолог подселяется и живет с героями месяц до их предполагаемого развода, проговаривает все их мысли и чувства, создавая комедийные ситуации, как если бы писатель, написавший роман, ходил бы за своими персонажами, произнося литературные описания их чувств и мыслей», — приводятся слова автора сценария Евгении Хрипковой.

Продюсированием проекта "Комментируй это" занимается компания "Марс медиа". В качестве продюсера выступает Рубен Дишдишян. В актерский состав также вошли Александр Петров, Сергей Бурунов, Юлия Снигирь, Юлия Хлынина и др. Роль комментатора исполнит Тихон Жизневский, утвержденный, по словам режиссера, менее чем за месяц до начала съемок.