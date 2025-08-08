Вышел трейлер драмеди «‎Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»‎

Студия A24 поделилась дебютным трейлером драматической комедии "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" (If I Had Legs Iʼd Kick You) с Роуз Бирн ("Астрал"), получившей за эту роль "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

© Кадр из трейлера

В центре сюжета история терапевта Линды, которая из-за длительных отсутствий мужа-моряка вынуждена в одиночку ухаживать за больной дочерью.

Роли в фильме исполнили Кристиан Слэйтер, рэпер ASAP Rocky, телеведущий Конан О'Брайен и другие. Режиссер и сценарист - Мэри Бронштейн ("Возбуждение").

В начале 2025 года ленту показали на фестивале Sundance, где она удостоилась исключительно положительных оценок критиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг "свежести" фильма составляет 93%.

Зарубежная премьера состоится в октябре.