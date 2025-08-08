Критики оценили фильм ужасов «Орудия»

8 августа состоялась мировая премьера фильма «Орудия» — нового хоррора от автора популярного «Варвара» Зака Креггера. Критики уже посмотрели новинку и с восторгом оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 96% свежести.

Таким образом, лента стала одним из самых высокооценённым хоррором 2025 года. Фильм обгоняют только «Грешники» Райана Куглера, которых порекомендовали к просмотру 97% критиков. «Орудия» хвалят за непредсказуемость сюжета и на удивление качественный юмор. Картина развлекает зрителя не только кровавыми сценами, но и качественными шутками. Ругают ленту за слишком банальный второй акт и слабый финал.

Что пишут критики о фильме ужасов «Орудия»:

«Один из самых великолепных и сумасшедших фильмов ужасов за последнее время. Он одновременно глубоко тревожный и истерично преувеличенный».

«"Орудия" ломают границы жанров: мрачно-тревожный, на удивление смешной и всегда непредсказуемый — это тот редкий фильм, который напоминает нам, насколько диким и изобретательным может быть ужас».

«Этот фильм и его образы останутся с вами ещё надолго после просмотра. Мне очень понравилось, как история раскрывается через призму каждого персонажа. Отличное наращивание напряжения вплоть до третьего акта».

«В фильме "Орудия" блестящая игра актёров и великолепный первый акт, но всё это портит ужасная вторая половина».

«Зак Креггер продолжает свой дебютный фильм "Варвар", создавая смелую и, несомненно, напряжённую историю».

Фильм ужасов «Орудия» выйдет в прокат 8 августа. Главные роли сыграли Джош Бролин («Старикам тут не место»), Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.