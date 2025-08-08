Роман Курцын рассказал о съемках фильма «‎Богатыри»

В Москве продолжаются съемки нового фэнтези-фильма "Богатыри", в котором главные роли исполняют Роман Курцын и Роман Постовалов.

В беседе с корреспондентом "Российской газеты" Курцын пофантазировал о том, как отреагировал бы древнерусский витязь, попавший в современный мир.

«Если бы наш богатырь вдруг оказался в сегодняшней Москве, его бы точно поразили "железные колесницы" - машины, — поделился актер. — Представьте его реакцию: "Как? Без коня, а едет быстрее ветра?!»

Кроме того, по словам Романа, героя могло бы шокировать обилие яркой одежды и обуви:

«Он привык к лаптям и кожаным сапогам, а тут кроссовки с подсветкой!»

«А еще он точно не понял бы, зачем люди разговаривают с маленькими коробочками - колонками типа "Алисы", — добавил актер. — Ведьмы? Духи? Магия? Для него это было бы настоящей загадкой».

Съемки картины, сочетающей древнерусский фольклор и фантастику, идут полным ходом. Зрителей ждет захватывающее приключение, полное юмора, экшена и неожиданных поворотов.

Премьера картины "Богатыри" запланирована на 2026 год.