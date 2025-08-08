Китай в честь 80-летия Победы выпускает серию фильмов о войне

Китай обеспечил мощную информационную поддержку празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне, представив целую серию художественных и документальных лент, посвященных событиям тех далеких лет.

На кинорынке КНР прогремел фильм "Нанкинское фотоателье", рассказывающий об одном из самых кровавых военных преступлений ХХ века - нанкинской резне. В декабре 1937 года японская императорская армия взяла город Нанкин и устроила там кровавую баню, за месяц истребив 340 тысяч мирных жителей и безоружных солдат.

Фильм стал рекордсменом летних кассовых сборов в Китае, лишь за первые 10 дней проката собрав 1,5 миллиарда юаней. По прогнозам, в общей сложности лента может заработать до 4 миллиардов юаней, став вторым по сборам фильмом в истории китайского кинематографа.

Однако суть - не в сборах, а в исторической миссии этого душераздирающего фильма. Как пишут китайские кинокритики, "миссия ленты - в сохранении исторической правды и памяти Второй мировой. В том, чтобы напомнить о важности мира и той огромной цене, которая за него была заплачена. В том, чтобы дать жесткий отпор попыткам переписать историю Второй мировой, попыткам обелить и оправдать идеологию нацизма и милитаризма".

Миссия эта направлена не только на китайскую, но и на зарубежную аудиторию. Так, "Нанкинское фотоателье" 7 августа вышло в прокат в Австралии и Новой Зеландии, с 15 августа появится на экранах США и Канады, позже - в России, Республике Корея, Великобритании, Германии, Франции.

Еще одна ожидаемая лента - "731", премьера которой состоится в Китае 18 сентября. Фильм рассказывает о преступлениях "Отряда 731" японской Квантунской армии, который занимался исследованиями биологического оружия и ставил бесчеловечные опыты над живыми людьми. На китайской платформе бронирования билетов "Маоянь" предзаказы на него уже разместили почти 4 миллиона зрителей, на другой платформе - "Таопяопяо" - еще 2 миллиона.

Будет в киномарафоне, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне, и множество документальных фильмов. Так, телеканал CGTN-Русский представит документальный телефильм, созданный на основе уникальных кадров, снятых советским оператором Романом Карменом на фронтах 14-летней войны Сопротивления китайского народа японской агрессии.

Примут участие в киномарафоне Победы и российские художественные ленты: китайскому зрителю покажут прогремевший в российском кинопрокате фильм "Красный шелк".