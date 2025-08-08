Фонд кино профинансирует ряд фильмов

Фонд кино выделит средства на производство 18 национальных фильмов-лидеров отечественного кинопроизводства. Среди них продолжения фильмов "Холоп" и "Чебурашка" (оба - ВБД Групп), а также кинокартины "Сто лет тому вперед" и "Буратино" (обе Водород 2011), "Аленький цветочек" (Дирекция кино) и другие.

«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 18 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства»‎, — говорится в сообщении.

Среди проектов - четыре работы компании "Централ Партнершип": историческая драма "Ангелы Ладоги", спортивная ретро-драма "Битва моторов", вторая часть сказки "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный" и шпионский триллер "Гуантанамера".

Финансирования также удостоены две картины "Студии ТРИТЭ" Никиты Михалкова: фэнтези "Как Иван в сказку попал" и историческая приключенческая драма "Королева Анна". В список также вошли экранизация сказки "Буратино", продолжение фантастического фильма "Сто лет тому вперед" под названием "Весельчак У" и приключенческая комедия "Неандерталец" компании "Водород 2011".

Кинокомпания СТВ порадует зрителей сказкой "Горыныч", фантастическим фильмом "Чудо-юдо" и комедией "Космическая собака Лида", а компания "МЕМ" представит сказку "1001 ночь". Также поддержаны фильмы компании "ВБД Групп": "Холоп 3", "Чебурашка 2" и сказка "Колобок" - спин-офф картины "Последний богатырь", посвященный герою Колобка. Кроме того, в список вошла картина "Приключения Старика Хоттабыча", производимая компанией "Арт Пикчерс Студия".