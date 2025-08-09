Новый фильм с Томом Крузом развалился из-за распухшего бюджета

Подводный триллер Дага Лаймана «Глубже» с Томом Крузом и Аной де Армас развалился после долгой подготовки. Warner Bros. отказалась финансировать проект в объеме $275 млн, на которых настаивал актер. Студия установила жесткий потолок в $230 млн и дала понять, что повышать сумму не будет.

Изначально бюджет оценивался в $200 млн, но Круз добивался его расширения, ссылаясь на масштаб задумки. Warner Bros. вложила средства в подготовку: провела превизуализацию и набрала команду для предварительного производства. Съемки планировалось начать в августе, однако после провала «Миссия невыполнима: Финальная расплата» в прокате руководство студии пересмотрело планы.

По данным журналиста Мэтта Беллони, решение стало неожиданным для команды Круза, которая уже несколько месяцев вела подготовку к съемкам. Теперь режиссер Даг Лайман рассматривает другие проекты. Студия Universal могла бы приютить «Глубже», но там также с опасениями смотрят на бюджет. Кроме того, команда Круза даже выходила на мейджора с каким-то официальным предложением.

Фильм описывается как «сверхъестественный триллер» о бывшем астронавте, отправляющемся на дно океана, чтобы исследовать недавно открытую впадину. На глубине герой сталкивается с таинственной и смертельно опасной силой.