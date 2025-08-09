Адабашьян заявил, что кино стало продюсерским

Современный кинематограф все чаще определяется продюсерами, а не режиссерами, что влияет на содержание фильмов и их художественную ценность. Таким мнением с ТАСС поделился актер и режиссер Александр Адабашьян.

© globallookpress

«Раньше кино было режиссерским: во главе стоял человек, у которого была идея. Сейчас - продюсеры, люди себя так называющие. Они начинают выбирать идею ради просмотров. С того момента, как кино стало у нас продюсерским, а не режиссерским, все пошло по другому пути», — отметил он.

Адабашьян добавил, что в результате подмены содержания форматами фильмы все чаще теряют художественную глубину.

«Смысл ушел, осталась обертка. Все лепится под продюсерскую схему - то, что прокатит. Мне это малоинтересно», — подчеркнул актер.

Адабашьян родился 10 августа 1945 года. Сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди ролей: дворецкий Бэрримор в фильме "Собака Баскервилей" из цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" по произведению Артура Конан Дойла (1981, Игорь Масленников), Михаил Берлиоз в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (2005, Владимир Бортко). В качестве режиссера в 1990 году снял мелодраму "Мадо, до востребования" по роману Симоны Арес "Мадо", в 2002 году - фильм "Азазель". Является заслуженным художником РСФСР (1983) и заслуженным деятелем искусств РФ (2016).