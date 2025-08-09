Как создавали советский мультфильм «Золотая антилопа»

9 августа 1954 года состоялась премьера мультфильма «Золотая антилопа». Индийскую легенду экранизировал Лев Атаманов, в числе художников были Леонид Шварцман и Александр Винокуров. Авторы стремились досконально воспроизвести на экране экзотический колорит, а герои — жадный раджа и даже золотая антилопа — были списаны с реальных прототипов. Какое впечатление мультфильм произвёл на советских зрителей и почему он стал новой вехой в истории анимации — в материале RT.

9 августа 1954 года на экраны советских кинотеатров вышел мультфильм «Золотая антилопа». Его сказочный сюжет основан на реальных событиях, происходивших в XVII веке в Индии.

Режиссёром анимационной ленты выступил выдающийся советский постановщик Лев Атаманов. К тому времени в его фильмографии уже значилась экранизация сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, ставшая классической.

Художники мультфильма — Леонид Шварцман, Александр Винокуров, Дмитрий Анпилов, Ольга Геммерлинг, Ирина Светлица, Константин Малышев и Роман Давыдов.

По сюжету бедный индийский мальчик спасает Антилопу, которая способна высекать копытами золотые монеты. О чуде узнают жадный раджа и его слуги. Угрожая мальчику, они хотят завладеть Антилопой — но остаются наказанными за жадность и злобу.

«Этот мультфильм входит в коллекцию так называемых эпических сказок режиссёра Льва Атаманова: мультфильмов, которые считались полнометражными, хотя и не достигали по хронометражу одного часа. В этой коллекции у Атаманова — «Аленький цветочек» по русской сказке, «Снежная королева» по европейской сказке и «Золотая антилопа» по индийским сказкам», — рассказал в беседе с RT шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Приводило в неописуемый восторг»

Что интересно, реальный прототип анимационной Золотой антилопы действительно жил при дворе падишаха Джахангира в начале XVII века. Джахангир был правителем империи Великих Моголов, которая занимала большую часть территорий современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Афганистана.

Помимо политических свершений, падишах был известен тем, что любил охотиться и созерцать природу. Однажды в лесах неподалёку от Лахора подданные поймали для правителя крупную антилопу. Джахангир решил не убивать её, а содержать при дворце как питомца. Копыта животного, получившего имя Мансрадж (владыка антилоп), покрыли золотом. Таким образом в те времена украшали благородных коней. Поэтому, когда Мансрадж сопровождал хозяина на выездах, казалось, будто из-под его копыт вылетают золотые монеты.

После смерти питомца Джахангир построил ему мавзолей — башню на берегу пруда, которая входит в комплекс Хиран-Минар. Башня существует и по сей день, однако статуя антилопы, изначально венчавшая её, не сохранилась.

«В те годы советские зрители не были избалованы мультфильмами об экзотических странах. И это была уникальная возможность посмотреть на экзотику Индии — на быт бедняков и знати, на говорящих животных, что тоже приводило в неописуемый восторг невзыскательную советскую публику, и особенно, конечно, детвору», — подчеркнул Сергей Капков.

Натуралистичность и сказочный сюжет

До «Золотой антилопы» Лев Атаманов уже обращался к тематике экзотических сказок: в 1950 году вышел его фильм «Жёлтый аист», где были также затронуты вопросы классового неравенства, а с образом птицы связано торжество справедливости.

Перед работой над новым фильмом Атаманов с командой художников не мог посетить Индию, однако тщательно готовился к предстоящим съёмкам. Группа несколько месяцев изучала источники в ленинградском Музее восточных культур и в запасниках Эрмитажа, в Театральной, Исторической и Центральной библиотеках.

«Конечно, огромную роль в успехе как «Золотой антилопы», так и всей сказочной серии Атаманова сыграли художники Леонид Шварцман и Александр Винокуров. Шварцман рисовал персонажей, Винокуров — фоны. Они месяцами просиживали во всевозможных музеях — в частности в Музее Востока, — рассматривая как природу, так и дворцы, архитектурные строения, типажи этих народов, и старались передать их как можно ближе к оригиналу. Сочетание натуралистичности людей, животных и фонов со сказочным сюжетом, когда животные могут разговаривать, совершаются чудеса, невозможные в жизни, — это был, так сказать, наш ответ мультфильмам Диснея. И это было самое настоящее чудо», — говорит Сергей Капков.

Аниматоры традиционно отвечали за отдельные участки работы, но иногда менялись. Так, Леониду Шварцману, который занимался преимущественно персонажами, принадлежат эскизы дворца Раджи и джунглей с древними развалинами.

Кроме того, встречается версия, что в пейзажах, видимых из окон дворца Раджи, можно разглядеть гору Арарат — поклонники творчества Льва Атаманова полагают, что так режиссёр выразил любовь к исторической родине, где ему также довелось жить и работать.

«Потрясающие актёрские этюды»

Ленту снимали методом ротоскопирования, также известного под названием «эклер». Поэтому, помимо актёров озвучивания, над фильмом работали артисты, отвечавшие за движение персонажей. Их сняли на киноплёнку, а потом мультипликаторы перерисовали движения кадр за кадром.

«Это было, конечно, очень натуралистично. Это были потрясающие актёрские этюды. В частности, в «Золотой антилопе» Раджу играл артист Театра имени Вахтангова Рубен Симонов. Он потрясающе двигался: мелко семенил ножками, резко останавливался, поворачивался, играл мимикой. И его вкрадчивая интонация, с которой он говорил про деньги: «Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним» — звучала очень артистично и очень интересно», — обратил внимание Сергей Капков.

У раджи также был реальный прототип: Лев Атаманов разработал образ, вдохновившись находкой из библиотеки Музея имени Пушкина. На одной из фотографий он увидел индийского раджу перед английским колонизатором.

«Раджа изогнулся с очень характерным движением руки, замечательно выхваченным фотографом. Лицо лукавое-лукавое. И, глядя на это лицо, я понял, что это готовый образ Раджи для фильма «Золотая антилопа», и актёр, который может сыграть этого Раджу, — Рубен Симонов», — рассказывал режиссёр.

Симонов создал целостный образ героя: он участвовал в съёмках, а затем, когда ленту отрисовали художники, озвучил своего героя.

«На него надели тюрбан, халат, и он ходил, согнувшись, руки за спину, как потом его герой на экране. Симонов много привнёс в эту роль — характерную походку, жесты, интонации. Так у нас создавался внешний образ. Но это была титаническая работа: получалось, что фильм снимали дважды», — вспоминал аниматор Леонид Шварцман.

Мальчика-сироту, друга Золотой антилопы, сыграл ученик хореографического училища Большого театра Коля Тагунов. Кинематографистам необходимы были профессиональные навыки юного артиста, чтобы каждое движение и жест подчёркивали образ положительного героя.

Голос мальчику подарила Валентина Сперантова, которая работала и с другим мэтром советской анимации — Иваном Ивановым-Вано. Антилопу озвучила Нина Никитина, а слугу Раджи — Александр Грузинский.

Хотя метод ротоскопирования, казалось бы, должен был упростить работу мультипликаторов, он имел свои ограничения. Как объяснял Леонид Шварцман, рисованные персонажи с естественными пропорциями на экране смотрелись странно — и художникам приходилось увеличивать героям головы.

«Сенсационная работа»

По словам Сергея Капкова, ещё одной составляющей успеха «Золотой антилопы» стало участие видных мультипликаторов, которые впоследствии ставили собственные мультфильмы, завоевавшие любовь множества зрителей.

«Над фильмом как мультипликаторы — то есть «одушевители рисунков» — работали будущие выдающиеся режиссёры. Тогда они только начинали свой профессиональный путь именно как художники-аниматоры. Это Роман Качанов — впоследствии он снимет «Чебурашку» и «Варежку»; Роман Давыдов, который позже поставит «Маугли»; это Вячеслав Котёночкин, который станет режиссёром «Ну, погоди!». Именно они разыгрывали ситуации, которые происходили на экране», — рассказал эксперт.

Музыкальное сопровождение к мультфильму написал Владимир Юровский, а исполнили его артисты оркестра Министерства культуры СССР под управлением Григория Гамбурга.

«Музыка выдающегося композитора Владимира Юровского была, можно сказать, ещё одним персонажем этого фильма», — считает Сергей Капков.

В течение нескольких лет после премьеры мультфильм был с успехом представлен в ряде зарубежных кинофестивалей, где жюри отметило работу авторов дипломами. В их числе были Каннский кинофестиваль, I Международный британский кинофестиваль в Лондоне, смотр в Дурбане (ЮАР) и Международный фестиваль короткометражных фильмов в Белграде.