Sony продолжит съемки байопика о любви Оззи и Шэрон Осборн

Работа над биографическим фильмом, посвященном Оззи и Шэрон Осборн, продолжится даже после смерти фронтмена Black Sabbath, заверили в Polygram Entertainment.

© globallookpress

Как сообщает издание Variety, в настоящий момент компания ведет переговоры с потенциальным режиссером, имя которого пока держится в секрете.

Вдова легендарного музыканта выступит в качестве продюсера вместе с детьми - Джеком и Эйми. В фильме прозвучат классические композиции Black Sabbath и хиты из его сольного творчества.

Работа над экранизацией истории Оззи и Шэрон началась еще в 2021 году - производством занялась студия Sony Pictures, сценарий написал номинант на премию "Оскар" Ли Холл ("Билли Эллиот", "Рокетмен").

Картина охватит период с 1979 по 1999 год - годы начала сольной карьеры певца и становления их брака.

Известно, что в семье обсуждались возможные исполнители главных ролей: Шэрон хотела видеть в своем образе Флоренс Пью, на предложение сына взять на главную роль Билла Хейдера Оззи ответил резким отказом. Келли поддержала отца, выразив мнение, что эту роль должен сыграть неизвестный актер.

В 2024 году музыкант с иронией говорил в подкасте Osbournes:

«Я хочу быть жив, чтобы, черт возьми, увидеть этот фильм».

22 июля Осборн скончался в возрасте 76 лет. Причиной стал острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца.

До конца 2025 года ожидается выход документального фильма No Escape From Now, посвященного последним годам жизни вокалиста, его борьбе с болезнями и мечте выступить с прощальным концертом.