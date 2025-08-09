Ubisoft анонсировала сериал по Far Cry

Компания Ubisoft анонсировала сериал по знаменитой игровой серии Far Cry. Сообщение о создании шоу студия опубликовала на официальном сайте, однако вскоре удалила.

Согласно информации Ubisoft, шоураннером адаптации выступит Ной Хоули — автор знаменитого «Фарго» и предстоящего шоу «Чужой: Земля». Главную роль должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». Дата выхода экранизации пока неизвестна.

Far Cry — знаменитая серия игр Ubisoft, где игрок берёт на себя роль простого парня, попавшего в криминальные разбирательства на нетипичные локации. Каждая игра рассказывает свою историю, не связанную с предыдущей. Какую именно часть возьмёт за основу будущий сериал также неизвестно.