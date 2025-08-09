Зрители оценили комедию «Чумовая пятница 2»

8 августа состоялась мировая премьера фильма «Чумовая пятница 2» — продолжения знаменитой комедии 2003 года. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Чемпионат.com

Лента получила оценку «А». Таким образом, вторая часть понравилась зрителям больше, чем оригинальная «Чумовая пятница» («А-»). Ленту также оценили выше комедий 2025 года «Голый пистолет» («А-») и «Minecraft в кино» («B+»).

В «Чумовой пятнице 2» героиня Линдси Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем она решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже есть дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.