Режиссер поделился подробностями о фильме про Никиту Михалкова

Режиссер Николай Бурляев в эфире НСН выразил надежду на то, что его фильм «Никита» выйдет в российский прокат в октябре 2025 года.

Народный артист России, актер, режиссер, депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с НСН сообщил, что работал над своим фильмом о режиссере Никите Михалкове более 60 лет, и тот оценил картину-«разговор» друзей, при этом сам создатель ленты признался, что не планировал заниматься документальным кино.

Накануне Николай Бурляев презентовал новую книгу «Близнецы» и документальный фильм «Никита» о российском режиссере Никите Михалкове. Картина представляет из себя смесь двух интервью знаменитого артиста, между которыми прошло 16 лет. В этом фильме Михалков отвечает на вопрос, что является главной темой его жизни и творчества. Бурляев рассказал, как работал над лентой.

«К этому фильму шла подготовка 66 лет, с момента нашего знакомства с Никитой Сергеевичем в 1959 году. Но практическое воплощение этого фильма произошло в течение последних двух лет. Прежде я написал повесть "Никита" и отправил ее почитать Никите Сергеевичу до того, как отдавать в печать. Прочитав, он мне ответил: "Все правда, Коля, только кому это будет интересно, кроме нас с тобой и еще двух-трех людей?". Я думаю, что он ошибается, поскольку и повесть, и фильм охватывают 66 лет жизни. Наших отношений, переломов судеб: и наших, и нашей Родины, и мировой истории, в которой мой герой принимал и принимает участие», - поделился он.

Режиссер также раскрыл, когда лента о Михалкове выйдет на большие экраны в России.

«3 августа, в день моего рождения, мы показали первую рабочую версию этого фильма, которую я все время дорабатываю. Я надеюсь, что этот фильм выйдет в общероссийский кинопрокат к юбилею Никиты Сергеевича в октябре (Никита Михалков родился 21 октября 1945 года – прим. НСН). Фильм будет идти в кинотеатрах страны. А потом, я надеюсь, он будет показан по телевидению на ВГТРК. И хотя о Никите Сергеевиче Михалкове написано и снято очень много статей и фильмов, я надеюсь, что этот фильм приоткроет в прекрасно известном всем Михалкове некие новые, интимные, духовные стороны. Потому что это не интервью, а беседа двух друзей по душам о чем-то очень важном для них обоих», - добавил Бурляев.

Он также объяснил, почему решил снять фильм о Михалкове.

«Все четыре документальных фильма я снял, не ожидая того, что я буду заниматься документальным кино. Все четыре фильма говорят о судьбоносных для меня моментах жизни. Все их я снял в сотворчестве с прекрасным оператором и режиссером, лауреатом государственной премии Дмитрием Чернецовым. Когда мы закончили предыдущий фильм о Тарковском (советский режиссер Андрей Тарковский – прим. НСН), то Дима мне задал вопрос: "Что будем делать дальше?". Я ответил, что не призван все время клепать документальные фильмы. Я их делаю только о людях моей судьбы, о судьбоносных моментах. И я даже отказался. Но в этот же день, оставшись один, я стал размышлять: о Тарковском я сделал, о полковнике "Альфы" (фильм "Отменивший войну" о Владимире Келексаеве, который в 1993 году вошел в Белый дом в Москве и после переговоров с депутатами уговорил их покинуть здание, в результате чего внутриполитический конфликт в РФ решился мирным путем – прим. НСН), спавшем Россию от гражданской войны при расстреле Белого дома — я снял, о кинофоруме "Золотой витязь", которому я отдал 35 лет жизни — я снял. А что еще у меня в судьбе? А Никита? Ведь я пишу о своем друге в моем трехтомнике, он у меня там через каждые две-три страницы. Сейчас я с ним уже четвертый год работаю над спектаклем "12"», - рассказал режиссер.

По его словам, сам Михалков принял фильм.

«Мы представляли фильм не вместе с Никитой Михалковым. Он в день моего рождения 3 августа поздравил меня с экрана, потому что был не в Москве. Я, конечно, ожидал его реакции на фильм, поскольку он человек достаточно прямой и крутой, и может прямо сказать, что фильм не получился. Но когда он посмотрел, то сказал: "Все нормально. Запускай!". Он принял фильм, и это очень хорошо», - заключил собеседник НСН.

