Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» покажут в формате караоке

Компания Fandango анонсировала выход мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix в кинотеатрах. Специальные показы пройдут 23 и 24 августа в США.

Мероприятие получило название A Sing-Along Event. Картину продемонстрируют в формате караоке — чтобы зрители могли подпевать персонажам ленты, читая субтитры на экране.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на стриминговом сервисе 20 июня. Сюжет повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Картина была тепло принята зрителями и вошла в топ-5 самых популярных англоязычных фильмов в истории Netflix. Сейчас стриминговый сервис работает над продолжением ленты.