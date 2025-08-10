В Выборге открылся фестиваль «‎Окно в Европу»

Первыми на фестивале стали кадры фильма Марлена Хуциева "Был месяц май". Эпизод с Петром Тодоровским в роли старлея Владимира Яковенко стал заставкой фестиваля этого года. Фронтовик Петр Тодоровский для съемок этого фильма в самом конце 1960-х достал из шкафа свою старую военную форму и свои медали.

Эти кадры в заставке фестиваля - напоминание о кинематографических юбилеях 2025 года. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Петра Тодоровского и 100 лет со дня рождения Марлена Хуциева. Режиссеры, чья юность пришлась на войну, а становление - на оттепельные годы, были среди первых советских авторов, которые смогли найти новый кинематографический язык для рассказа о трагедии войны. Для фестиваля "Окно в Европу", одним из основателей которого был Марлен Хуциев, поиск нового киноязыка и открытие новых имен для зрителей были среди ключевых задач.

Церемонию открытия вели актриса Дарья Мельникова (при поддержке своей маленькой дочки) и президент фестиваля Сергей Урсуляк. Он представил жюри конкурса анимационных фильмов (его возглавил режиссер Александр Храмцов), документального кино (во главе жюри - киновед, режиссер Любовь Аркус) и игровых фильмов (председатель жюри - сценарист Олег Маловичко).

Среди гостей фестиваля - Владимир Толстой, директор Государственного музея Льва Толстого, писатель Сергей Шаргунов, актрисы Лариса Лужина, Елена Драпеко, актер Федоров Добронравов.

Фильмом открытия стала картина Стаса Иванова "Геля". Она же стала первой конкурсной картиной, открывшей фестивальный марафон.