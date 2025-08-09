Джона Хилл и Кристен Уиг станут братом и сестрой в новом фильме

Кристен Уиг («Палм-Рояль», «Чудо-женщина: 1984») и Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Не смотрите наверх») исполнят главные роли в фильме «Cut Off». Как сообщает Variety, они сыграют богатых брата и сестру, чьи родители перекрывают им денежный кран и заставляют взрослых детей содержать себя самостоятельно. Джона также выступит режиссёром и продюсером проекта (вместе со своей компанией Strong Baby), сценарий он написал в соавторстве с Эзрой Вудсом. Съемки комедии начнутся осенью 2025 года, а премьера запланирована на 17 июля 2026 года.