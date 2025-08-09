Алексей Учитель рассказал, кто может снять продолжение «Прогулки»

Режиссер «Прогулки» Учитель заявил, что продолжение фильма может снять его сын
Режиссер фильма «Прогулка» Алексей Учитель рассказал, что продолжение киноленты может снять его сын Илья.
По его словам, действие картины развернется не в Санкт-Петербурге, а в Москве.
Учитель рассказал РИА Новости, что снять продолжение «Прогулки» предлагали еще с момента выхода фильма на экраны. Кроме того, обсуждались съемки в других странах.
Ранее стало известно, что актер Данила Козловский снимется в новом фильме Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».