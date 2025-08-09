Почему «Чумовую пятницу 2» не ждет ничего хорошего в России

«Чумовая пятница 2» скорее является нишевым фильмом, который в России привлечет лишь фанатов американского кино, сказала НСН Нина Ромодановская.

© Кадр из фильма

Желание продюсеров снимать продолжения популярных фильмов нулевых сложно назвать трендом, основанным на ностальгии по десятилетию, такие решения в киноиндустрии скорее принимают на фоне кризиса тем, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

8 августа состоялась мировая премьера фильма «Чумовая пятница 2». Первую часть комедии с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис о том, как мать и дочь меняются телами, чтобы в итоге найти общий язык друг с другом, представили в 2003 году. В продолжении уже сама героиня Лохан – мать дочери, кроме того ей предстоит искать подход к будущей падчерице.

Поскольку проект создан Walt Disney Pictures, СМИ допускают, что посмотреть его в России можно будет лишь в теневом прокате. Ромодановская отметила, что популярность Линдси Лохан и свежее прочтение проблемы отцов и детей в нулевые сделало картину хитом, однако это еще не гарантирует успех продолжению истории.

«Сошлось несколько факторов. В первую очередь, конечно, появление в фильме Линдси Лохан, которая тогда была молодой восходящей кинозвездой. Кроме того, это уже не первая экранизация бестселлера Мэри Роджерс "Причудливая пятница". Первый фильм снят в 1976 году, где сыграла юная Джоди Фостер. И вот, в 2003 году компания Walt Disney Studios решила повторить успех. Но фильм не стал франшизой, потому что, как правило, фрашизный потенциал закладывается продюсерами изначально. Второе условие развития франшизы – тот же творческий состав. Если последующие фильмы делает другой создатель, преемственность может потеряться. К примеру, может быть не так смешно. Думаю, российские поклонники, которые любят американское кино, посмотрят новый фильм. Однако "Чумовая пятница 2" - нишевый продукт в отличие от, например, "Супермена" и супергеройского кино изначально с широким охватом и более широкой российской остаточной аудиторией на данный момент», - пояснила она.

Помимо «Чумовой пятницу» есть и другие фильмы нулевых, продолжения которых ждут зрители. К примеру, на весну 2026 года анонсирован проект «Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй (первая часть вышла в 2006 году), в разработке находится проект «Дневники принцессы 3» все с той же Хэтэуэй (первый фильм представлен в 2001 году). Как подчеркнула собеседница НСН, подобное скорее свидетельствует о кризисе тем, а не о тренде на ностальгию по нулевым.

«Не думаю, что это тенденция, скорее очередной тематический кризис. В таких случаях американские продюсеры анализируют ставшие популярными фильмы и, если уже был успех, почему бы не повторить его, минимизируя риски. Это относительно стабильный тренд. У нас каждый раз, когда что-то переснимают, начинается страшный хейт: "Сейчас испортят нашу классику". На самом деле у американцев ремейки на ремейках. Бывает, мы смотрим кино и даже не подозреваем, что это уже четвертый или пятый ремейк. Например, оригинальный фильм был снят в 30-е, годы, потом в 50-е был ремейк, в 70-е и т. д. Ремейки раз в 20 лет – обычное дело и очень грамотно с точки зрения кинобизнеса», - сказала Ромодановская.

Ранее сценарист Олег Маловичко, работавший над сериалами «Лихие» и «Трасса», в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что нулевые, в отличие от 90-х, не были легендарным временем становления новой идентичности, потому в кинематографе вряд ли сложится громкая тенденция переосмысления этого десятилетия.