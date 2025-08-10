Эмили Ратаковски станет режиссером сериала про материнство

Модель и актриса Эмили Ратаковски дебютирует как режиссер и сценарист. Вместе со Стефани Данлер («Сладкая горечь») она пишет сценарий сериала для Apple TV+. Исполнительным продюсером выступит Лина Данэм («Девочки», «Кэтрин по прозвищу Птичка»).

© globallookpress

Как сообщает Deadline, пока безымянный проект будет посвящен проблемам женской идентичности и современного материнства. Ратаковски, известная по фильмам «Исчезнувшая» и «Красотка на всю голову», исполнит и главную роль в сериале. В этом году Эмили сыграла также в новом сериале Лины «Чересчур».

Писательская карьера Ратаковски включает книгу «Моё тело», ставшую бестселлером по версии New York Times.