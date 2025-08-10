Авторы нового «Человека-паука» показали съемки экшен-сцены

Компания Sony Pictures представила новое видео со съёмок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера супергеройской картины состоится 31 июля 2026 года.

В ролике Том Холланд в костюме Человека-Паука здоровается с фанатами, которые пришли посмотреть на производство ленты. После этого демонстрируется, как происходит съёмка экшен-сцены, где супергерой пытается остановить БТР.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Съёмки нового «Человека-паука» стартовали 1 августа. Подробности о сюжете картины пока неизвестны. Ранее появилась информация, что в будущей ленте вернётся Халк в исполнении Марка Руффало и Каратель, которого снова сыграет Джон Бернтал. Кроме того, одним из злодеев выступит Скорпион — его вновь воплотит на экране актёр Майкл Мэндо.