Начата работа над новым сериалом по мультфильму «Тачки»

Телеканал Disney Jr. объявил о запуске в разработку анимационного сериала "Тачки: Молниеносные гонщики" (Cars: Lightning Racers) - продолжения трилогии мультфильмов от Pixar. Об этом сообщает издание Deadline.

Шоу расскажет о новых приключениях гоночного автомобиля Молнии Маккуина и его друга, эвакуатора Тау Мэтра, в городке Радиатор-Спрингс. Главных героев вновь озвучат Оуэн Уилсон и стендап-комик Ларри-кабельщик.

Также в "Молниеносных гонщиках" вернутся Fiat 500 Луиджи, Chevrolet Impala Lowrider Рамон, гоночный автомобиль Чико Хикс и Mack Super-Liner Мак.

Среди новых персонажей - мисс Блинкер, ищущая острых ощущений драг-кар Пайпс и монстр-трак Майлз.

Режиссером назначен Нэйтан Чю, известный по мультсериалу "Люди в черном", над сценарием работает Дэна Старфилд ("Барби: Приключения в доме мечты").

В 2022 году на стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера девятисерийного мультсериала "Тачки на дороге", в котором Молния и Мэтр путешествовали по США.

Disney Jr. Также запустил в производство мультсериал "Мстители: Самые могущественные друзья" (Marvel's Avengers: Mightiest Friends) - первый сериал от Marvel, рассчитанный на дошкольную аудиторию.