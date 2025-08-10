Появились первые кадры хоррора «Хороший мальчик», снятого от лица собаки

Компания Shudder представила первые кадры фильма ужасов «Хороший мальчик». Премьера хоррора, который полностью снят от лица собаки, состоится 3 октября.

© Чемпионат.com

По сюжету, пёс по кличке Инди переезжает на ферму вместе с хозяином. В один момент он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

Главные роли сыграли Ларри Фессенден («Убийцы цветочной луны»), Стюарт Рудин («Молчание ягнят») и сам пёс Инди. Режиссёром «Хорошего мальчика» выступил Бен Леонберг («Медведи открывают огонь»).