Сборы фильма ужасов «Орудия» превзошли ожидания экспертов

По итогам первых выходных сборы фильма ужасов «Орудия» Зака Креггера достигли $ 42,5 млн в США. Картина заняла первое место в американских чартах, обогнав «Чумовую пятницу» и «Фантастическую четвёрку: Первые шаги».

Мировые сборы «Орудий» за первый уикенд составили $ 70 млн. Лента стартовала в прокате уверенно для фильма с рейтингом 18+. Учитывая, что бюджет хоррора составляет около $ 38 млн, он имеет все шансы окупиться в прокате.

На хороший старт повлияли положительные отзывы на новый фильм ужасов. На агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 95% свежести от критиков и 87% от зрителей.

Хоррор «Орудия» от режиссёра Зака Креггера («Варвар») вышел в кино 8 августа. Главные роли сыграли Джош Бролин («Мстители: Финал»), Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.