Почему новый «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — лучшая комедия 2025 года

В российский параллельный прокат вышла главная комедийная сенсация сезона — возрожденный «Голый пистолет», покойную звезду которого Лесли Нильсена в главной роли сменил Лиам Нисон. Звезда боевиков с явным удовольствием носит мини-юбку, соблазняет Памелу Андерсон и оказывается в постели со снеговиком. Почему все это бесстыдство стоит увидеть далеко не только фанатам оригинала, рассказывает материал «Ленты.ру».

Фрэнк Дребин-младший (Лиам Нисон), как и некогда его прославленный отец Фрэнк Дребин-старший, служит в полицейском отряде Лос-Анджелеса. На его счету тысячи убитых и покалеченных правонарушителей, но неуверенность в себе гложет. Дребин просит отца с того света подать ему благословение и отправляется расследовать новое дело. На сей раз ставки высоки как никогда: авария электрокара со смертельным исходом напрямую связана с ограблением банка, во время которого из хранилища пропало таинственное устройство. Следы ведут к техномагнату Ричарду Кейну (Дэнни Хьюстон изображает одновременно Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса), который намерен спрятаться в бункере и устроить апокалипсис во имя оздоровления человечества. Единственная надежда этого самого человечества — Дребин, который ведет расследование вместе с сестрой одной из жертв Кейна Бет Дэйвенпорт (Памела Андерсон).

Дата выхода: 7 августа

7 августа Оригинальное название: The Naked Gun

The Naked Gun Страна: США

США Продолжительность: 1 час 25 минут

1 час 25 минут Режиссер: Акива Шаффер

Акива Шаффер В ролях: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Дэнни Хьюстон, Кевин Дюран

Оригинальный «Голый пистолет» 1988 года сегодня можно показывать молодым зрителям, чтобы объяснить, что такое комедия в понимании бумеров.

Это буквально комедия, которую мы потеряли, — как в лучшем, так и в худшем смысле. «Голый пистолет» вырос из сериала «Полицейский отряд», сделанного той же троицей авторов: Джерри и Дэвидом Цукерами плюс Джимом Абрамсом. К моменту выхода «Полицейского отряда» они уже сняли «Аэроплан» — первый образец фирменной жанровой формулы. Цукеры и Абрамс запросто смешивали слэпстик, пародию и все прочие поджанры комедии. Гэги громоздились один на другой, заполняя пространство кадра до краев и вытесняя сюжет в традиционном понимании. «Полицейский отряд» был второй пробой метода — не вполне удачной, поскольку сериал закрыли после шестого эпизода. Однако он подарил авторам героя — бравого лейтенанта Фрэнка Дребина, в котором хамство и элементарный идиотизм были уравновешены неотразимой улыбкой Лесли Нильсена. Спустя шесть лет Дребин появился на большом экране, а «Голый пистолет» возвращался еще дважды — в 1991-м и 1994-м.

Работа над четвертым фильмом началась еще в нулевых. Несмотря на то что третья часть вышла с подзаголовком «Последний выпад», Дребина хотели вернуть, чтобы он передал свои бесценные навыки новому поколению. На этой преемственности строился сюжет четвертого «Голого пистолета», который в 2009-м пытались запустить уже без участия Абрамса и Цукеров. Предприятие, к счастью, не состоялось (известно, что сценарий был чудовищным), а спустя год ушел из жизни и Лесли Нильсен. Прощание со звездой франшизы работу над продолжением приключений Фрэнка Дребина не остановило, но изрядно замедлило.

Фрэнк-младший в качестве главного героя добавился в проект в 2015-м, причем с одобрения Дэвида Цукера, который принял участие в работе над очередной версией сценария. Однако наследник суперкопа Дребина стал супершпионом, поскольку полицейские, по мнению патриарха комедии, успели выйти из моды. В качестве названия рассматривалось «Невозможно голый» (Naked: Impossible) по аналогии с «Миссия невыполнима» (Mission: Impossible). В 2021-м очередную переработку доверили автору «Гриффинов» Сету Макфарлейну, который предложил на главную роль Лиама Нисона. Но на эти находки в итоге опирался уже не сам Макфарлейн, а Акива Шаффер, который и сумел довести новый «Голый пистолет» до зрителя. Тот такого подарка судьбы точно не ждал.

Шаффер стал совершенно логичным выбором продюсеров. Ранее он уже перекроил под современные реалии «День сурка» (в «Зависнуть в Палм-Спрингс») и подарил новую экранную жизнь «Чипу и Дейлу». Однако если эти две картины были более или менее свободной импровизацией на основе знакомых мотивов, то «Голый пистолет» — произведение совершенно другого толка. Это так называемый легаси-сиквел: формально сюжет продолжает предыдущие фильмы, но фактически — с почтением воспроизводит конструкцию картины 1988 года. На месте и разбитое сердце Дребина (правда, в конце восьмидесятых его бросили, а Фрэнк-младший овдовел), и зомбирующее обывателей устройство, и даже финал, разворачивающийся на спортивном матче. Кроме фундаментальных сюжетных элементов, наследственность маркирована и присутствием пародиста Эла Янковича, которому доставались эпизоды в каждой из частей предыдущей трилогии. Наконец, Памела Андерсон в девяностых пробовалась на ту роль в третьем фильме, что в итоге досталась Анне Николь Смит — другому секс-символу эпохи.

Нисон — безупречный выбор на новое лицо франшизы. В свои 73 года актер великолепно выглядит, даже едва ли не лучше, чем Нильсен в 62 (столько ему было на момент премьеры первого фильма), и явно готов к новому витку карьеры. И после полутора десятилетий смена амплуа с героя боевика на комика с серьезным лицом — лучшее, что могло случиться с ирландским актером. Он с явным удовольствием щеголяет в мини-юбке, пялится на Памелу Андерсон («ее тело заканчивалось головой») и занимается сексом втроем со снеговиком.

Нисон должным образом отнесся к каноническому образу, но несколькими точными деталями подарил Фрэнку-младшему самодостаточность. В частности, герой (но не фильм) стал чуть мрачнее, ближе к протагонистам фильмов нуар — вероятно, из-за того, что Нисон недавно играл Филипа Марлоу в «Марлоу» Нила Джордана. Дуэт с Андерсон — еще одна безусловная победа Шаффера. И дело не в том, что экранный роман продолжился в реальности, а в том, как хорошо они смотрятся вместе — такая пара вполне готова еще не раз вернуться к зрителям.

Другое дело, что по-режиссерски Шаффер все-таки слишком современный комедиограф, чтобы по-настоящему воскресить дух и букву оригинала. Фильм имеет такой же необременительный хронометраж, но кучность шуток ощутимо упала. Шаффер действует интеллигентнее, старается, чтобы каждая шутка сработала, дает зрителю время посмеяться вдоволь, но не задохнуться от хохота, как это бывало на особо длинных каскадах гэгов от Цукеров и Абрамса. Впрочем, новый «Голый пистолет» — это все равно уникальное явление в современном кино: во всяком случае, это комедия, на которой нет шансов не засмеяться, если вы не ханжа. Ну а фанатам оригинальных фильмов лучше просто не освежать их в памяти перед просмотром новинки, а напротив — продлить удовольствие уже после просмотра.