Что смотреть в августе: самые ожидаемые российские веб-сериалы

«РГ» предлагает подборку отечественных сериалов, которые выйдут в этом месяце на разных платформах или уже стартовали. Уверены, они помогут нескучно провести остаток лета.

«Хирург»

В последний день июля стартовал «Хирург» режиссера Ильи Ермолова, до конца августа выйдет восемь серий. Сериал обещает пролить свет на подполье медицины, на черный рынок донорства и вызывает в памяти знаковые криминальные фильмы 1990-х. «Контракт со смертью» Дмитрия Астрахана, например, где тоже было показано, как благоустроенная жизнь одних людей оплачивается жизнями других. Сергей Гилев, играющий главную роль — хирурга, на которого повесили убийство и который бежит с зоны, — порой очень смахивает на Николая Добрынина в фильме «Все то, о чем мы так долго мечтали».

В сериале сильна детективная составляющая, порой он обретает черты роуд-муви, персонажу Гилева начинаешь сопереживать, очень не хочется, чтобы он попался, несмотря на мутное прошлое. Ну и куда без любовных линий. Сергей (хирурга зовут так же, как и актера) еще немного романтик, верящий в то, что молодая женщина, взятая им в заложницы, может его полюбить с риском для собственной свободы. И это не стокгольмский синдром.

Фильмы 1990-х, конечно, отличались душевностью, и герои были живыми людьми из плоти и крови, чего не скажешь про всех персонажей этого сериала. Но снят он очень интересно. Сюжет излагается нелинейно: в первой серии мы видим побег Сергея и сближение с Юлей (Марина Ворожищева), которую ему пришлось взять в заложницы; вторая серия отбрасывает нас на три года назад и рассказывает, чем занимался хирург и как его подставили; третья — вновь возвращает к его побегу от правоохранительных органов, с которыми сцеплены подпольщики, торгующие органами. Более того, одни и те же события в разных сериях воплощаются как бы глазами разных героев, что дает повествованию объем. Авторами сценария значатся трое: Стас Иванов, Василий Клепацкий и Дарья Макарова, и здесь не скажешь злорадно, что вот, мол, столько сценаристов, а количество не переходит в качество.

Сериал хорошо снят, в чем немалая заслуга оператора Алексея Стрелкова. Зритель оказывается в разных пространствах: это и элитное загородное жилье, и деревенская глушь, и засаленный квартал иммигрантов, который получилось показать выразительно и подробно. Линия, связанная с молодой казахстанкой Айжан (Евгения Манджиева), которая решилась стать донором, — вообще из лучшего в многонаселенном «Хирурге». Наличествуют достойные работы второго плана: это и Евгений Санников в роли холодного как рептилия врача-подлеца, и Вильма Кутавичюте, сыгравшая жену Сергея, нордическую снаружи, знойную внутри, недолюбленную и от этого идущую на злодейство. В миловидном ординаторе Федора Федотова (актера, известного широкой аудитории по «Серебряным конькам») проглядывает черный ангел смерти.

Генпродюсер сериала Теймур Джафаров — дипломированный анестезиолог-реаниматолог, что должно свидетельствовать о медицинской достоверности «Хирурга». И правда, операции сняты натуралистично и вполне позволяют поверить происходящему, но иногда вопросики есть. Например, парня обманом увозят с отвязной вечеринки, усыпляют и вырезают ему почку, срочно нужную авторитетному клиенту. Потом этого парнишу в наркозе отморозки почему-то среди бела дня оставляют под мостом, тот сразу же приходит в себя, видит окровавленную повязку, вскакивает, бежит, зовет на помощь. Но в любом случае — сериал затягивает.

«Дыши»

Еще один сериал с медицинской «фактурой» начнется 15 августа. Режиссер Анна Кузнецова, известная фильмом «Каникулы», зная который, можно ожидать от сериала полноценного авторского высказывания, а не жанровых клише. При этом «Дыши» наверняка будет интересен весьма широкой аудитории. Как и в «Хирурге», главный герой становится жертвой подставы и встает на путь борьбы с системой. Вернее, здесь главная — героиня, успешный акушер Лера, сторонница идеи естественных родов. Сценарий позволил Марине Александровой сыграть серьезную драматическую роль. Лера, находящая в работе отдохновение от сложных отношений со своей семьей, с детьми, оказывается вовлечена в дело, которое грозит ей потерей всего, к чему она так долго шла. Роды одной из пациенток, в чем нет вины Леры, проходят крайне тяжело, и ребенок рождается с осложнениями. На беду эта пациентка — любовница влиятельного бизнесмена, который запускает расследование, и виновной должна стать Лера.

«Циники»

В противовес драматичным сериалам с криминальной закваской можно рассмотреть уже стартовавших «Циников», десять серий которых выйдут до середины августа. Здесь совсем иной — эпикурейский — «вайб»: жаркая Казань, откуда прибывает один из главных героев Джамал (Аскар Ильясов), пикапер и коуч, сменяется картинами сытой Москвы, где жаждут наслаждений.

Действие стягивается к школе отношений «Эгоист», куда удается устроиться Джамалу. В школе директорствует увядающая красавица Валерия (Виктория Исакова) и работает Островская (Светлана Иванова) — профессиональный психолог, приверженный академическим методам и противостоящий коучу-дилетанту. Сценарий держится на конфликте Джамала и Островской: он, цинично и за немалые деньги обучающий парней обращаться с женщинами как с самками, разводя их на спаривание, — против психолога, взывающего к чести и достоинству. Постепенно оказывается, что конфликтующие стороны похожи друг на друга более чем можно было представить.

Сначала от сериала ожидаешь красивых, но пустоватых зарисовок из жизни циников и эгоистов. Стерильные интерьеры, пригламуренные постельные сцены, набор узнаваемых типажей: от лихого провинциального авантюриста до офисного ботаника и от комплексующей толстушки, желающей стать привлекательной, до томящейся богатой милфы. Но ловкий сценарий вкупе с точным распределением ролей делает свое дело: смотреть на то, как одни герои действуют в ситуациях, «срежиссированных» другими (а на манипуляциях все и держится), становится увлекательно. В этом сериале, который выгодно отличает ирония, нет холодной констатации того, как живут жизнь ее прожигатели, но нет и назидания. Зрителю позволено самому делать выводы, наблюдая над ситуациями, когда и больно, и смешно.

«Три сестры»

Картины пригламуренной жизни предстают взору зрителя и в «Трех сестрах», режиссерском дебюте Марии Трубниковой, до этого выступавшей как сценарист и продюсер. В Нижнем Новгороде живут Ольга (Маруся Климова), Мария (Полина Гухман) и Ирина (Юля Александровна), дочери Татьяны (Лариса Гузеева), владелицы ювелирного бизнеса. Эти три сестры, как и их чеховские предшественницы, томятся: в Москву, в Москву! Но если в пьесе томление полковничьих дочерей, живущих в глухомани, по Первопрестольной понятно, то в тоску по ней дочерей Татьяны не верится совсем. В Нижнем, как он показан на экране, нет ничего от реального города, еще сохраняющего староукладное обаяние, он сам выглядит как загребущая и нажористая Москва.

Три сестры получились блеклыми, неинтересными, их главная проблема — мама вернулась с курорта не одна, а с «молодым любовником» и даже надеется на замужество — что остается только их проблемой, не вызывающей зрительского соучастия. Сестры постоянно называют этого любовника молодым и ужасаются так, словно мама живет с несовершеннолетним. У Павла Деревянко, играющего того самого Никиту, конечно, ухоженное спортивное тело (которое нам методично демонстрируют в разных позах и ракурсах), выглядит он моложе своих пятидесяти, но в паре с Ларисой Гузеевой смотрится весьма органично. Вот эта пара — лучшее, что есть в сериале, симпатии на ее стороне. Деревянко обаятелен в роли простого мужика с юга, оказавшегося в неведомой ему светской среде. Гузеева, хоть порой и приговорена сценарием изрекать сентенции в духе «Давай поженимся!»: «Ты уже взрослая девочка, давай-давай, не все за тебя мамке решать, а она тоже хочет быть любимой», но тему «поздней любви», как называлась еще одна пьеса, проносит точно и даже трогательно.

«Дух моей общаги», 2-й сезон

Поклонники сериала 2020 года «Дух моей общаги» смогут увидеть серии второго сезона 21 августа. Это авторская работа Лины Килевой, объединившей функции сценариста и режиссера. Хотя это отечественный анимационный сериал (серии по 15 минут), он рассчитан на взрослую аудиторию и более всего подходит студенческой молодежи. Главные герои — призрак студента Олежа, запертый в одной из комнат общаги, и его друг, тоже студент, но живой. Во втором сезоне Олежа окажется в Лимбе, потустороннем измерении, где призраку придется пересмотреть свою жизнь.