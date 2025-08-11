Закончены съемки второго сезона сериала «Художник»

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

В Москве завершены съемки многосерийного детектива «Художник-2». Новый сезон приготовил приятный сюрприз — возвращение Александра Сазонова (Александр Горбатов). Первый фильм держал интригу почти до финала. Зрители долго не могли вычислить, кто же на самом деле Художник, а в заключительной серии им оставалось лишь догадываться, жив или погиб капитан Сазонов.

Тимур Алпатов, режиссер, рассказывает:

«В конце первого сезона мы специально сделали финал открытым на случай, если вдруг будет продолжение: в сцене, в которой герой якобы погибает, на самом деле непонятно, погиб он или нет. Мы придумали новую ситуацию, а наши старые герои стали двигателями нового сюжета. Это очень ответственная история — поднять планку выше той, что была раньше. Я надеюсь, это получится, всем сердцем в это верю с первого дня работы над сценарием, потому что в это верит вся команда — все артисты и вся группа, многие из которой работали над первой частью».

Роли в картине также исполняют Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров. В новом сезоне к актерскому составу присоединились Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров.

Время действия — лето 1946 года. Мир еще помнит ужасы войны, но между бывшими союзниками СССР и США уже разворачивается новое противостояние, в центре которого — создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых — служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) разыскивает таинственного «Ювеля», руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает Рудакова к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг.

Тем временем Люся (Марина Александрова) пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Но когда ее новый мир рушится, вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин) и снова погрузиться в преступную среду, где ей придется бороться за свое будущее. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.