Начались съемки сериала о танцах «Джайв» с Васильевым и Уколовой
Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».
Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» сообщили о старте съёмок восьмисерийного мелодраматического проекта «Джайв».
В нём рассказывается история человека, одержимого мечтой победить в соревнованиях по бальным танцам.
В главных ролях: Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян и Анастасия Уколова.
По словам исполнителя центральной роли Васильева, «эта история — повод для разговора о творчестве, об отношении к профессии, о том, что настоящее творчество — дорога к одиночеству».
Режиссёр — Даниил Чащин.
Даты премьеры пока нет. Опубликованы фото со съёмочной площадки.