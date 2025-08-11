Начались съемки сериала о танцах «Джайв» с Васильевым и Уколовой

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

© Кадр со съемок

Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» сообщили о старте съёмок восьмисерийного мелодраматического проекта «Джайв».

В нём рассказывается история человека, одержимого мечтой победить в соревнованиях по бальным танцам.

В главных ролях: Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян и Анастасия Уколова.

По словам исполнителя центральной роли Васильева, «эта история — повод для разговора о творчестве, об отношении к профессии, о том, что настоящее творчество — дорога к одиночеству».

Режиссёр — Даниил Чащин.

Даты премьеры пока нет. Опубликованы фото со съёмочной площадки.