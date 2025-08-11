Расписание выхода сериала «Чужой: Земля»
Уже 12 августа (в ночь на 13-е число в России) состоится премьера сериала «Чужой: Земля». События нового «Чужого» развернутся на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта и примерно во времена второй части Джеймса Кэмерона.
В первый сезон нового проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 24 сентября.
- 1-я серия — 13 августа
- 2-я серия — 13 августа
- 3-я серия — 20 августа
- 4-я серия — 27 августа
- 5-я серия — 3 сентября
- 6-я серия — 10 сентября
- 7-я серия — 17 сентября
- 8-я серия — 24 сентября