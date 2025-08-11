Уже 12 августа (в ночь на 13-е число в России) состоится премьера сериала «Чужой: Земля». События нового «Чужого» развернутся на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта и примерно во времена второй части Джеймса Кэмерона.

В первый сезон нового проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 24 сентября.

Расписание выхода сериала «Чужой: Земля»