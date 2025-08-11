Расписание выхода сериала «Чужой: Земля»

Уже 12 августа (в ночь на 13-е число в России) состоится премьера сериала «Чужой: Земля». События нового «Чужого» развернутся на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта и примерно во времена второй части Джеймса Кэмерона.

В первый сезон нового проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 24 сентября.

  • 1-я серия — 13 августа
  • 2-я серия — 13 августа
  • 3-я серия — 20 августа
  • 4-я серия — 27 августа
  • 5-я серия — 3 сентября
  • 6-я серия — 10 сентября
  • 7-я серия — 17 сентября
  • 8-я серия — 24 сентября