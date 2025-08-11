Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» взяли новую планку

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» в США превысили $ 326 млн. Лента заканчивает своё выступление в прокате, опускаясь в местных чартах всё ниже и ниже.

© Чемпионат.com

Общие сборы приключения за месяц с небольшим достигли отметки в $ 800 млн. Сейчас новая лента во вселенной динозавров занимает четвёртое место в списке самых кассовых фильмов 2025 года, уступая лишь «Minecraft в кино», «Лило и Стичу», а также китайскому хиту «Нэчжа побеждает Царя драконов».

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).