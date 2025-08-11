«Сентиментальная ценность» обзавелась датой премьеры в РФ

Российская премьера семейной драмы "Сентиментальная ценность" (Sentimental Value, 18+) с Ренатой Реинсве ("Худший человек на свете"), Стелланом Скарсгордом и Эль Фаннинг в главных ролях состоится 23 октября, сообщил дистрибьютор A-One.

Картина расскажет о сестрах, которые после смерти матери воссоединяются с отцом, некогда известным режиссером Густавом (Скарсгорд). В надежде на примирение он предлагает одной из дочерей главную роль в фильме, но та отказывается - сюжет слишком сильно напоминает их семейную историю. Так в проекте появляется известная голливудская звезда (Фаннинг).

В мае 2025 года картина Йоакима Триера ("Осло, 31-го августа", "Громче, чем бомбы") была показана на Каннском кинофестивале, где удостоилась Гран-при и 19-минутных оваций. "Свежесть" ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 96%.