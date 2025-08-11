Как создавали Буратино для нового фильма: режиссер сканировал своего сына

Пока готовится к выходу новый фильм "Буратино" (в прокате с 1 января 2026 года), создатели делятся подробностями и секретами фильма. Например, сегодня будущие зрители также смогут узнать, как создавался для картины Буратино.

© Российская Газета

Зрители в кадре увидят знакомого по книгам и анимации деревянного персонажа с длинным носом, созданного с помощью компьютерной графики в 3D.

Виталию Корниенко готовили к "Буратино" 1 час: 30 минут уходило на грим - нанесение специальных черных точек для захвата мимики, а следующие 30 мин - на специальный костюм для захвата ее движений. Также у нее был шлем со специальной камерой, фиксирующей мимику.

Для того, чтобы графика по-настоящему ожила, была использована технология "захвата движения" (motion capture), где датчики и камеры фиксируют движения и сложную мимику живого человека, оцифровывают их и применяют для анимации компьютерного объекта. После долгих кастингов и выстраивания самого процесса создания Буратино для этой по-настоящему нестандартной актерской задачи, создатели фильма выбрали молодую звезду Виталию Корниенко, которая подарила анимированному герою свою мимику, движения, энергию и настоящий характер.

Для создания 3D-модели Буратино был отсканирован сын Игоря Волошина. По словам режиссера, ему хотелось, чтобы персонаж был будто создан из нескольких слоев, среди которых есть сам режиссер, его сын с узнаваемыми чертами, и Виталия Корниенко.

Съемки сцен с участием Буратино состояли из следующих этапов:

Команда всегда начинала с репетиции сцены с участием всех актеров, включая Виталию Корниенко, чтобы все знали, на каком уровне будут глаза Буратино или, например, чтобы папа Карло на правильной высоте держал его за руку. Первый дубль сцены снимался с участием главного героя Буратино в исполнении актрисы. Виталия всегда работала в костюме с технологией мокап (mocap - motion capture), что позволяло полностью захватить все движения и действия персонажа. Следующий дубль - все то же самое, только уже без Виталии в кадре, то есть актеры разговаривали буквально с пустым местом. При этом Корниенко часто присутствовала за кадром и проговаривала реплики Буратино, продолжая взаимодействовать с коллегами. После снимались референсные кадры уже с деревянным макетом Буратино: если он двигался в кадре, специальный кукловод проводил куклу по всей траектории передвижений героя в сцене. Завершали процесс специальные дубли для компьютерной графики с использованием HDRI-технологий.

Всего было создано 3 куклы-дублера Буратино: деревянная, пластмассовая и синяя хромакейная. Также было сделано множество отдельных синих хромакейных частей главного героя для кадров разной крупности: руки, ноги, туловище и голова.