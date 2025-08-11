Как создавали Буратино для нового фильма: режиссер сканировал своего сына

Образ Буратино в фильме создан Виталией Корниенко, сыном режиссера и анимацией
Пока готовится к выходу новый фильм "Буратино" (в прокате с 1 января 2026 года), создатели делятся подробностями и секретами фильма. Например, сегодня будущие зрители также смогут узнать, как создавался для картины Буратино.
Зрители в кадре увидят знакомого по книгам и анимации деревянного персонажа с длинным носом, созданного с помощью компьютерной графики в 3D.
Виталию Корниенко готовили к "Буратино" 1 час: 30 минут уходило на грим - нанесение специальных черных точек для захвата мимики, а следующие 30 мин - на специальный костюм для захвата ее движений. Также у нее был шлем со специальной камерой, фиксирующей мимику.
Для того, чтобы графика по-настоящему ожила, была использована технология "захвата движения" (motion capture), где датчики и камеры фиксируют движения и сложную мимику живого человека, оцифровывают их и применяют для анимации компьютерного объекта. После долгих кастингов и выстраивания самого процесса создания Буратино для этой по-настоящему нестандартной актерской задачи, создатели фильма выбрали молодую звезду Виталию Корниенко, которая подарила анимированному герою свою мимику, движения, энергию и настоящий характер.
Для создания 3D-модели Буратино был отсканирован сын Игоря Волошина. По словам режиссера, ему хотелось, чтобы персонаж был будто создан из нескольких слоев, среди которых есть сам режиссер, его сын с узнаваемыми чертами, и Виталия Корниенко.
Съемки сцен с участием Буратино состояли из следующих этапов:
- Команда всегда начинала с репетиции сцены с участием всех актеров, включая Виталию Корниенко, чтобы все знали, на каком уровне будут глаза Буратино или, например, чтобы папа Карло на правильной высоте держал его за руку.
- Первый дубль сцены снимался с участием главного героя Буратино в исполнении актрисы. Виталия всегда работала в костюме с технологией мокап (mocap - motion capture), что позволяло полностью захватить все движения и действия персонажа.
- Следующий дубль - все то же самое, только уже без Виталии в кадре, то есть актеры разговаривали буквально с пустым местом. При этом Корниенко часто присутствовала за кадром и проговаривала реплики Буратино, продолжая взаимодействовать с коллегами.
- После снимались референсные кадры уже с деревянным макетом Буратино: если он двигался в кадре, специальный кукловод проводил куклу по всей траектории передвижений героя в сцене.
- Завершали процесс специальные дубли для компьютерной графики с использованием HDRI-технологий.
Всего было создано 3 куклы-дублера Буратино: деревянная, пластмассовая и синяя хромакейная. Также было сделано множество отдельных синих хромакейных частей главного героя для кадров разной крупности: руки, ноги, туловище и голова.