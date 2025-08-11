Новый сериал от режиссера «Зимородка» выйдет в РФ и Турции одновременно

В онлайн-кинотеатре "Иви" одновременно с Турцией состоится эксклюзивная премьера громкой новинки с Керемом Бюрсином в главной роли - драмы "Сердцебиение" от режиссера "Зимородка". Новые серии будут выходить на "Иви" в синхронном переводе одновременно с эфиром в Турции, а позже - появляться на сервисе в профессиональном дубляже.

Сериал расскажет историю молодой девушки Асли Гюнеш, которой пересадили сердце. Вскоре после операции девушка знакомится с семьей своего донора Мелике, и те принимают ее в своем доме, как родную. Не рад новой соседке только Арас - племянник владельцев особняка. Поначалу отношения Араса и Асли не ладятся, но время показывает, что у молодых людей много общего - и они влюбляются друг в друга. Однако судьба готовит испытания для зародившейся любви - герои узнают, что девушка, сердце которой пересадили Асли, - ее сестра-близнец.

В сериале снимаются: Керем Бюрсин, Лизге Джёмерт, Сибель Ташчыоглу, Дениз Чакыр, Шериф Сезер и другие. Производство - OGM Pictures ("Зимородок", "Дом, где ты родился - твоя судьба", "Если король проиграет", "Омер" и другие). Режиссер картины - Бурджу Альптекин, получившая известность за работу над нашумевшим "Зимородком".