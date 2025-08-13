Новогодний телефильм ТНТ впервые выйдет в кинопрокат

К Новому году телеканал ТНТ вновь готовит телефильм, который станет оммажем на советское кино. На этот раз создатели решили объединить в одной картине героев и события сразу нескольких фильмов в одну сюжетную линию, а также впервые выпустить ленту в кинотеатральный прокат. Кто исполнит главные роли, будет ли телевизионная версия отличаться от кинотеатральной, а также о том, как переснять готовый фильм за три дня, эксклюзивно рассказали ТАСС режиссеры новогодних телефильмов ТНТ Миша Семичев и Роман Ким, а также продюсеры и сценаристы Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

© Кадр из фильма

"Каждый год мы брали за основу один легендарный советский фильм. В этот раз мы решили пойти несколько иным путем и создали целую Одиссею по советским фильмам", - рассказал Шелков.

По его словам, концепция фильма будет выглядеть следующим образом.

"Шурик, как Форест Гамп, будет сидеть на лавке и рассказывать случайным звездным прохожим невероятную историю своей любви, имя которой Нина, а вся его история будет рассказана через советские легендарные фильмы. Он познакомится с Ниной в "Операции Ы", затем потеряет ее и продолжит ее поиски в "Служебном романе". Потом украдет ее в "Кавказской пленнице". Ну а дальше не буду раскрывать все тайны, все-таки хочется удивить зрителя", - добавил он.

При этом новая картина - это оммаж не только на советские фильмы, но и на западное кино, говорит Роман Ким.

"В целом у нас и в других фильмах это прослеживалось. Почему так? Потому что мы люди, выросшие в 1990-е, и мы любим не только наше легендарное кино, но и западные ленты, мюзиклы и классические абсурдные комедии, нам очень близок этот юмор, поэтому мы объединили все это в один концепт. В четвертом фильме визуальные и жанровые отсылки будут более выраженными по стилистике. Например, "Служебный роман" у нас перекликается с "Дьявол носит "Прада" и "Субстанцией". Первая история про университет перекликается с американским молодежным кино про спорт. В части "Кавказской пленницы" будет клип на природе, с эстетикой Уэса Андерсона, как в фильме "Королевство полной луны". В общем, фильм бережно совмещает отечественную атмосферу с универсальным визуальным языком зарубежного кино", - пояснил он.

"Мы просто взяли все самое узнаваемое западное и добавили к нашему - незыблемому и легендарному, советскому", - резюмировал Семичев.

Главную роль в новом фильме вновь исполнит Тимур Батрутдинов - он будет играть роль Шурика. Марина Кравец сыграет роль Нины, а в образе товарища Саахова предстанет Гарик Мартиросян.

"Но мы не ограничиваемся только звездами ТНТ, как может показаться по первым фамилиям. У нас будут и именитые киноактеры, более связанные с прокатным кино. Проект снова соберет на одной площадке впечатляющее количество звезд шоу-бизнеса. Это один из принципов наших телефильмов, когда даже в пятисекундном эпизоде блистает всем знакомая звезда, - отмечает Шелков. - И еще оставлю небольшую интригу. Финал фильма будет подразумевать одиннадцать очень серьезных кинозвезд российской сцены".

Сохранит новый фильм и музыкальность, присущую предыдущим картинам.

"Жанр наших фильмов - это, по сути, телемюзикл. Потому что так же, как в мюзиклах, музыкальные номера вплетены в сюжет фильма. В этом году мы хотим сделать все еще более музыкально. Танцев станет больше, а музыка - смелее: артисты попробуют себя в новых стилях - знакомые всем песни станут настоящими сюрпризами", - добавил Роман Ким.

Снять фильм за несколько месяцев и переснять за несколько дней

На создание новогодних фильмов у команды уходит меньше четырех месяцев.

"За такое время аналогичные кинопроекты только начинают подготовку, а мы уже вовсю в процессе. Сроки как всегда экстремальные - не уверен, что кто-то вообще выпускает такой хронометраж с таким количеством медиаперсон (около 70) снятые в киностилистике. Из этих четырех месяцев на монтаж, написание музыки и другие процессы постпроизводства у нас есть всего месяц - это категорически мало", - говорит Семичев.

При этом со сценарием создатели фильмов стараются максимально "тянуть", говорит Максим Ткаченко.

"Мы тянем с написанием сценария… Но только чтобы успеть собрать все инфоповоды и актуальные темы, которые появляются за год и отразить их в фильме. Соответственно, хочется как можно позже приступить к съемкам, а сценарий надо сдавать как можно раньше, иначе мы чисто физически не успеем все снять и смонтировать. Вот в таком парадоксе мы и живем весь год. Поэтому сценарий постоянно дописывается даже в процессе съемок, учитываются какие-то последние новости, интересности, трендовые мемы, которые появились буквально недавно. Нам хочется, чтобы наш музыкальный, новогодний телефильм вызывал как теплые ностальгические чувства, так и отражал нашу актуальную современность, прошедшую за весь уходящий год", - пояснил он.

Снимать фильмы почти в экстремальных условиях команда уже привыкла. Идея снять первый фильм появилась в августе 2022 года, а уже к Новому году он вышел в эфир.

"Это был август 2022 года. Август, прошу заметить. Тина Канделаки с Аркадием Водаховым сказали нам: ребята, давайте что-нибудь сделаем на Новый год. Мы сели с Максимом думать, что же можно сделать. Вспомнили, что под Новый год всегда идет по телевизору "Ирония судьбы". Начали писать сценарий, и в этот же момент удивительным образом освободились два очень талантливых человека. Это Миша и Рома. И мы сошлись все вместе в едином экстазе. Всем понравился и сценарий, и подход. И вот с тех пор мы неразлучны. Ко второму фильму команда готовилась уже более основательно. Но все едва не испортила "голая" вечеринка. "Иван Васильевич меняет все" побеждает остальные фильмы по цифрам. Его посмотрели в совокупности более 60 миллионов человек. Немалую роль в этом сыграла сама небезызвестная вечеринка звезд. За три дня до эфира нам надо было не просто поменять одного актера на другого. Надо было полностью перепридумать все. Поэтому я абсолютно точно могу сказать, что мы своего рода кризис-арт-менеджеры на этом рынке. Но за счет этого, скажем так, скандала и шумихи, мы сделали невозможное и перебили на последних неделях Нового года весь хайп, связанный со "Словом пацана". Инфоповод гремел у всех и везде. За счет этого, я думаю, промо-кампании фильма обрела новый очень массовый вектор", - рассказал Шелков.

Новый фильм выйдет в кино

Онлайн-релиз фильма планируется вместе с новогодним эфиром 31 декабря на ТНТ и в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск". Кроме того, в этом году картину можно будет увидеть на больших экранах - впервые телефильм ТНТ выйдет в кинотеатральный прокат.

"Мы не вмешиваемся в сам новогодний прокат с большими многомиллионными релизами. У нас он скорее предновогодний - и стартует с 11 декабря. Наш фильм станет первым шагом к праздничному настроению, с которым зрители встретят остальные новогодние кинопремьеры", - говорит Ткаченко.

Решение показать телефильм в кинотеатрах было принято, опираясь на успешные закрытые премьеры прошлых лет и искреннюю любовь зрителей к новогодним проектам.

"Мы проводили несколько лет закрытые показы на большую аудиторию, на тысячные залы, реакция зрителей была очень классная. Для нас самое ценное - это видеть, как зал реагирует смехом в унисон, именно там, где мы закладывали юмор. Это та редкая магия, когда кино в зале перестает быть просто фильмом и становится общим переживанием - и это лучшая награда. Даже грозные амбалы-охранники в итоге хихикали. Ведь изначально этот контент рассчитан на совместный телепросмотр в кругу семьи, где есть все возраста. Хочется верить, что те же эмоции испытают наши зрители и в этом году, но уже в кинотеатрах по всей стране. Поэтому мы надеемся, что наш маленький эксперимент с показом в кинотеатрах будет выглядеть свежо для зрителя", - пояснил Семичев.