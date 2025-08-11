Что известно о фильме «Хроники Нарнии» от режиссера «Барби»

9 августа стартовало производство фильма «Хроники Нарнии» — новой адаптации культового романа Клайва Льюиса. Съёмки ленты уже идут в Лондоне, о чём сообщает портал What's on Netflix.

Постановщицей картины выступает Гретта Гервиг, режиссёр «Барби». У ленты пока нет официального актёрского состава: известно лишь, что роль мудрого льва Аслана досталась Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит Эмма Маки («Половое воспитание»). В Netflix пока не подтверждали эту информацию.

Премьера первой части «Хроник Нарнии» состоится 26 ноября 2026 года. В дальнейшем Гретта Гервиг также снимет второй фильм, после чего франшизой может заняться другой режиссёр.