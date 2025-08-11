Режиссер Иван Соснин стал креативным продюсером конкурса игрового кино
Объявлен старт приема заявок на Конкурс короткометражных игровых фильмов. До 30 сентября 2025 года заявки на участие могут прислать авторы проектов короткометражных картин. Режиссер, сценарист и продюсер Иван Соснин стал креативным продюсером конкурса. Вместе со своей командой он будет отвечать за его концепцию и творческое содержание. Также он будет отбирать проекты и станет наставником для победителей.
Общий призовой фонд конкурса составляет 60 млн рублей. Победителями станут 12 игровых фильмов, хронометраж которых должен составлять от 8 до 24 минут.
Тематические направления конкурса:
- "Береги" (охрана окружающей среды);
- "Действуй" (мотивация к развитию личности);
- "Изобретай" (развитие науки, инновации и технический прогресс);
- "Объединяй" (межнациональное согласие);
- "Помни" (фильмы о выдающихся личностях и исторических событиях);
- "Путешествуй" (открытие новых достопримечательностей и маршрутов);
- "Твори" (новые имена в искусстве и креативных индустриях регионов);
- "Цени" (семья, традиции, дети):
- "Учись" (наставничество, работа с молодежью).
- Конкурс пройдет в несколько этапов: прием заявок (11 августа - 30 сентября), отбор заявок (1-12 октября), оценочный этап рассмотрения проектов (13-31 октября).
В шорт-лист войдут 24 проекта, авторы которых представят их членам жюри на очной защите (питчинге). По итогам питчинга определят 12 победителей. Каждому проекту-победителю будет оказана поддержка в размере пяти миллионов рублей на реализацию. Производство фильма должно быть завершено до 30 июня 2026 года.
Конкурс проводит Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) в партнерстве со студией Red Pepper Film. Участие могут принять юридические лица, зарегистрированные на территории РФ. Проекты должны быть реализованы в регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый заявитель может подать несколько заявок. Работы будут оценены экспертной группой анонимно, ключевые критерии оценки - социальная значимость, проработанность сценария и творческой концепции, уникальность проекта, а также реалистичность финансового обеспечения всех рабочих процессов в рамках лимита затрат. Прием заявок осуществляется на сайте ФПРК.
Прямая речь:
Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель Союза кинематографистов России:
- Конкурс игровых фильмов - это новый этап в деятельности ФПРК, направленный на комплексную работу с кинематографистами из регионов. Мы поддерживаем документалистов с момента своего основания в 2022-м году, и теперь рады начать сотрудничество с авторами художественных фильмов. Уверены, что благодаря конкурсу стране откроются новые имена, герои, истории и маршруты, а социальный портрет россиянина будет передан еще более емко и красноречиво.
Иван Соснин, режиссер, сценарист и продюсер:
- Свой путь, как и большинство режиссеров, я начинал с коротких метров. И прекрасно знаю, как важна дополнительная поддержка: бюджетом, советом, командой. Особенно если ты живешь далеко от Москвы и хочешь творить в родном регионе. Уверен, что опыт нашей команды поможет участникам реализовать задуманное, сохранив свою идентичность.