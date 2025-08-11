Появились подробности о гриме и сценических костюмах актеров "Буратино"

Сказка "Буратино" выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года - спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма "Приключения Буратино".

"РГ" уже писала и про исполнителей главных ролей - Виталию Корниенко, Федора Бондарчука, Марка Эйдельштейна, Светлану Немоляеву, Александра Петрова, Рузиля Минекаева и других, и про режиссера Игоря Волошина, и о том, что в картине прозвучат легендарные мелодии Народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года и будут новые его композиции.

Но сегодня стали известны подробности о гриме, костюмах и финальной сцене.

Грим-костюм каждого героя "Буратино" занимал не менее часа.

У Буратино все началось с ботиночек - художник по костюмам Надежда Васильева купила один мятый и скукоженный временем ботинок цвета вишни в антикварной лавке, с него и пошло цветовое решение костюма главного героя. Под курточкой из старого бархатного покрывала у Буратино рубашка из театральной афиши, а кожаные штаны сделаны из сиденья стула. "Сценический образ" Буратино выполнен в тех же тонах, но тут его курточка уже заменена на визитку из бархатной скатерти, расшитой каменьями - наш герой стал знаменитым и весь сверкает.

Карабаса (Федора Бондарчука) гримировали дольше всех - около двух часов, поскольку кроме бороды у него был и внушительный пластический грим. Длина бороды злодея изначально составляла 150 см, но из-за многочисленных неудобств во время съемок ее обрезали до 125 см. За съемочный период были использованы целых 3 бороды. Карабас - человек, всю жизнь мечтавший о театре. Его плащ имеет принт мечты, а извилистый рисунок бороды повторяется в рисунке цилиндра на голове. Перчатки злодея имеют специальные разрезы на пальцах для показа перстня с большим камнем. На туфлях большие золотые пряжки, но они разные: для него не очень важна одинаковость - главное показать богатство.

Карло (Александр Яценко) очень добрый и очень бедный - в чем спит, в том и ходит. Он может пойти в лавку в халате и деревянных башмаках. Но у него есть куртка, составленная из разных кусков кожи и вельвета - именно ее он и меняет на азбуку для Буратино. Чтобы подчеркнуть мягкость и любовь к домашнему очагу Карло, его жилет и колпак связали на руках. А куртку, которую ему дарит главный герой, художники сшили из старых потертых кожаных "пилотов" - сын же молод и весел и только такую куртку мог выбрать для своего отца.

На ободранной вязанной рыжей юбке Алисы (Виктории Исаковой) сзади сплетена широкая коса, по ассоциации напоминающая хвост. Она - воровка, поэтому вся увешана различными украденными побрякушками. На поясе у Алисы висят шатлен с игральными картами, бутылочками и увеличительное стекло.

Базилио (Александр Петров) - старый пройдоха, который проиграл все на свете, но хочет оставаться джентльменом. Вместо брюк у него кальсоны, чуть приспущенные как у настоящего рэпера. Но самое главное в его образе - это, конечно же, плащ с мышами и огромный капюшон, который набрасывается на цилиндр и помогает спрятаться. Для Базилио было сшито около 20 вариантов усов, прежде чем художники по гриму нашли идеально кошачьи по характеру.

Арлекин (Рузиль Минекаев) - это панк театра 19 века. За основу его костюма был взят образ Арлекина из музея: он состоит из ромбов с разными животными, которых художники придумали, вышили и наваляли сами. Все разноцветные ромбы были состарены, и буквально каждый из них утверждался с оператором Максимом Жуковым по цветовому решению. Также на голове Арлекино сидит фарфоровая куколка в смешной короне и позвякивает колокольчиком.

Артемон (Марк Эйдельштейн) - настоящая рок-звезда, он любит Pink Floyd. Его кожаный прикид с дырами и потертостями надет на рубашку с жабо, а вместо агрессивных заклепок - монетки с цепочками. Завершают наряд "помятые" башмаки и каракулевая шапка-"пирожок".

Одной из самых сложных задач было подобрать цвет волос Мальвины (Анастасии Талызиной) - он должен был быть синим, но не ярким искусственным, а мягким и немного лиричным. Также на пробах грима стало заметно, что глаза Анастасии теплого оливкового цвета, и это сильно выбивалось из общей гаммы образа, поэтому актриса снималась в специальных оттеночных линзах. Корсет Мальвины украшен осколками разбитых фарфоровых итальянских чашек, хрусталем от люстр и стеклянными цветами, а на шее она носит "ожерелье из собственных слез".

В черно-белом костюме Пьеро (Степана Белозерова) много оборок, в которых застряла средневековая пыль. Воротник был сделан из старинного народного Бретонского воротника, который нашли именно в Бретани.

Выбор Льва Зулькарнаева на роль Дуремара, которого все привыкли видеть мужчиной в годах, стал одним из самых интересных и неожиданных решений фильма. Поэтому ему достаточно быстро были придуманы рыжая бородка, веснушки и увеличенные зубы. Узкое и длинное пальто Дуремара волочится по земле, черный цвет фактурного материала местами перекрыт зеленым, как будто покрыт мхом и ряской из болота. Всем известный предводитель пиявок конечно же всегда выбирает галоши.

Тортилла (Светлана Немоляева) - хранительница золотого ключика и мудрейшая из мудрейших. Для ее костюмов был использован холст для живописи с проступающим кое-где принтом панциря. Плащ с рисунком земного шара имеет капюшон огромного размера, чтобы он мог накрыть ее голову.

В основном у каждого персонажа было по два разных комплекта костюмов. Кроме одежды для главных героев, было сшито более 100 комплектов уникальных исторических костюмов для актеров массовых сцен.

Финальная музыкальная сцена нового "Буратино" снималась в течение двух дней. Саму съемку предваряла отдельная полноценная репетиционная смена со всеми актерами, танцорами и массовкой. Хореографию номера поставил Владимир Варнава (шоу "Новые Танцы", сериал "Балет"), а всего в финальной сцене задействовано более 200 человек, среди которых 35 профессиональных танцоров.

Вместе с главными героями в заключительном музыкальном номере можно будет увидеть Виталию Корниенко в образе обычной жительницы города.