Сериал «Дикая Роза» выпустят на ТВ спустя 30 лет после премьеры

Сериал "Дикая Роза" 30 лет назад произвел на российском ТВ буквально переворот. Съемки сериала проходили в Мексике в конце 1980-х, главные роли исполнили Вероника Кастро и Гильермо Капетильо. В России сериал показывали в середине 1990-х и он сразу завоевал любовь зрителей.

© Российская Газета

Не многие знают, но благодаря "Дикой Розе" появился культовый сериал "Дикий ангел" с Наталией Орейро - при его создании сценарист вдохновлялся именно мексиканским предшественником, а Наталия Орейро сделала свою Милагрос похожей на Розу в исполнении Вероники Кастро.

Сегодня, специально для эфира "Субботы!" сериал был оцифрован и спустя 30 лет снова выйдет на телеэкранах. С 9 августа, каждую субботу в 21:00 на телеканале покажут историю любви богатого наследника и хулиганки из бедной семьи.

По сюжету Рикардо Линарес, молодой красавчик и богатый наследник, назло своим сестрам женится на Розе Гарсия - бедной и необразованной хулиганке. Правда, Рикардо даже не подозревает, что скоро без памяти влюбится в Розу.