Стартовал сериал «Чужой: Земля» от автора «Фарго» — вышли два эпизода
13 августа состоялась премьера сериала «Чужой: Земля» — нового проекта по культовой фантастической вселенной. Для просмотра уже доступны первые два эпизода, остальные будут выходить еженедельно по средам.
События нового «Чужого» разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта и примерно во времена второй части Джеймса Кэмерона. Шоу рассказывает о вторжении таинственных инопланетян на Землю, когда о них ещё почти ничего не известно.
Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат Hulu.
Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).