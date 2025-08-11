Третий сезон «Бивиса и Баттхеда»: когда продолжится перезапуск мультсериала

В 2022 году вышел перезапуск американского анимационного сериала для взрослых «Бивис и Баттхед». Это популярное шоу одновременно отражало и критиковало мировоззрение поколения X. В 2025-м фанатов ждет премьера третьего сезона обновленного мультсериала. «Лента.ру» рассказывает, когда он выйдет, и объясняет, почему проект о глупых подростках с сортирным юмором стал классикой телевидения девяностых.

Главное о мультсериале

Оригинальное название: Beavis and Butt-Head

Страна: США

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: комедия

Год производства: 2022 — настоящее время

Количество серий: 24 (по 12 в каждом сезоне)

Платформа: телеканал Comedy Central

Режиссеры: Валери Флетчер, Джон Райс и другие

Создатель: Майк Джадж

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 8.4

«Бивис и Баттхед» — культовый для миллениалов мультсериал, который выходил на телеканале MTV с 1993 по 1997 год. Его героями стали помешанные на сексе недалекие подростки — те самые Бивис и Баттхед. Они постоянно смотрели телевизор и попадали в смешные ситуации. Несмотря на то что никакой особенной морали и философии в сериале нет, он оказал огромное влияние на поп-культуру и по праву считается анимационной классикой.

В 2025 году к выходу готовится уже третий (одиннадцатый в общей сложности) сезон перезапуска «Бивиса и Баттхеда».

Дата выхода

В 2024 году создатели «Бивиса и Баттхеда» выпустили официальный анонс о продлении сериала на третий сезон. Он должен выйти на кабельном телеканале Comedy Central. Предыдущие два сезона транслировал стриминг Paramount+, однако в 2025-м «Бивис и Баттхед» переедут обратно на телевидение.

Третий сезон мультсериала «Бивис и Баттхед» выйдет 3 сентября 2025 года

Графика выхода новых эпизодов пока нет. Обычно новые серии проекта транслируют сразу по две или три подряд — все дело в том, что они очень короткие (одна серия идет около десяти минут).

Трейлер

В Джеймса Хэтфилда золотым слитком.

Сюжет и персонажи

Бивис и Баттхед — откровенно тупые подростки, которые живут в вымышленном городке Хайленд (штат Техас), все время смотрят телевизор, пьют газировку, жуют фастфуд, иногда ходят в среднюю школу и работают в ресторане быстрого питания «Мир бургеров». И там и там Бивис и Баттхед портят жизнь всем окружающим и абсолютно не справляются с возложенными на них обязанностями — тем не менее их никогда не исключают и не увольняют.

В третьем сезоне зрители увидят сразу три версии главных героев: попавших в черную дыру и перенесшихся в наше время Бивиса и Баттхеда из девяностых, сорокалетних Бивиса и Баттхеда из альтернативной временной линии и космических пришельцев Бивиса и Баттхеда из другой вселенной

Как такового магистрального сюжета у шоу нет — это ситком, созданный из короткометражек и вставок, в которых Бивис и Баттхед комментируют видео. В оригинальном сериале это были музыкальные клипы на MTV, затем их сменили реалити-шоу и, наконец, тиктоки. Подростки постоянно попадают в глупые приключения, устраивают сумасшедшие выходки и безуспешно пытаются вступить в интимную связь с противоположным полом.

Например, в первой серии перезапуска Бивиса и Баттхеда приглашают присоединиться к двум девушкам в квесте, где необходимо выбраться из комнаты. Но герои сворачивают не туда, оказываются в туалете, по какой-то причине решают, что это и есть тот самый квест, и пытаются решить «головоломки» там. В третьей серии они оказываются заперты в подвале, в четвертой — приносят домой пчелиное гнездо, а в седьмой — пытаются поймать енотов, ворующих их начос.

При этом парни по-настоящему одержимы роком и хеви-металом: они слушают группы вроде Butthole Surfers и Corrosion of Conformity, носят футболки с логотипами AC/DC и Metallica. Даже музыкальная тема для сериала на самом деле основана на песне Gone Shootin' группы AC/DC.

Оригинальный мультсериал

Автор оригинально мультсериала «Бивис и Баттхед» — Майк Джадж — мультипликатор-самоучка. Он получил диплом физика, но по профессии не работал, зато еще в 1980-х стал снимать короткие анимационные фильмы и пытался продать их на телевидение. Так на MTV в 1992 году попал мультик «Лягушачий бейсбол», в котором впервые появились Бивис и Баттхед. В итоге канал заказал полноценный сериал, для которого Джадж с командой впоследствии создали семь сезонов.

Шоу выстрелило сразу — первый сезон Майкла Джексона и самом смелом шоу, которое когда-либо транслировалось по национальному телевидению. С автором «Бивиса и Баттхеда» Майком Джаджем даже консультировались создатели «Южного парка».

Секрет успеха незамысловатого проекта прост: он идеально олицетворяет дух девяностых и служит одновременно аватаром и критиком эпохи расцвета развлекательного ТВ

Издалека «Бивис и Баттхед» казался пошлым мультиком с примитивной рисовкой, но в приближении оказался социальным комментарием на безумную новую реальность.

В 1997 году шоу закончилось эпизодом «Бивис и Баттхед мертвы». По сюжету, парни прогуливают школу три недели подряд, а когда им звонит секретарь, отвечают, что они умерли. Директор школы счастлив, а учителя и одноклассники оплакивают дуэт, который частенько создавал им неприятности. В финале Бивис и Баттхед все-таки появляются живыми и здоровыми, директора от неожиданности настигает инфаркт, а подростки забирают себе банку с собранными в их честь пожертвованиями и уходят в закат, полагая, что теперь они баснословно богаты.

Создание перезапуска

Спустя 14 лет после финала оригинального шоу сериал Майка Джаджа получил продолжение — создатель намекал на него еще с 2009-го. Возвращение зрители восприняли негативно: герои, которым к тому времени должно было быть примерно 30-35 лет, выглядели все так же и по-прежнему сидели перед телевизором — только на экране на этот раз были не клипы, а реалити-шоу.

В итоге проект на время заморозили. Полноценный перезапуск состоялся только в 2022-м — сначала вышел полнометражный мультфильм «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную», а потом и мультсериал

Новое шоу понравилось и фанатам, и критикам. Во-первых, авторы наконец нашли объяснение консервации Бивиса и Баттхеда в подростковом возрасте: они попали в черную дыру в 1998 году и переместились в 2022-й. Во-вторых, герои оказались вневременными и отлично приспособили под свои нужды айфоны и другие современные гаджеты.

«Одна из главных шуток в "Бивисе и Баттхеде" заключается в том, что они остаются неизменными перед лицом социальных, эмоциональных и культурных изменений, происходящих вокруг них», — писало о перезапуске издание The Wrap.

Изначально проект должны были показывать по Comedy Central, однако запуск в 2022 году все же перенесли на стриминг Paramount+ — компания Paramount Global тогда только запускала эту площадку и решила таким образом привлечь туда зрителей. И первый, и второй сезон выходили на стриминге, а вот премьера третьего пройдет уже на Comedy Central.

Интересные факты

В оригинале практически всех персонажей мужского пола озвучивает сам Майк Джадж. На русском языке роли дублировал актер Сергей Чонишвили (официальный голос телеканала СТС), привнесший в сериал прозвища героев «Баклан» и «Пельмень».

С 1997 по 2002 год на MTV шел спин-офф «Бивиса и Баттхеда» — мультсериал «Дарья». Его главной героиней стала умная, циничная и суровая Дарья Моргендорффер, одноклассница Бивиса и Баттхеда, живущая с зацикленной на моде младшей сестрой и помешанными на карьере родителями. В итоге сериал тоже обрел статус хитового.

В 2024 году актеры Райан Гослинг и Мики Дэй «Каскадеры». В 2013 году журнал TV Guide включил Бивиса и Баттхеда в список 60 величайших мультфильмов всех времен. По мотивам сериала «Бивис и Баттхед» создано несколько компьютерных игр. В одной из них, «Бивис и Баттхед: Игра от MTV», игроку нужно было найти разорванные и разбросанные по всему Хайленду билеты на концерт хеви-метал-группы Gwar.