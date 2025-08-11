Фильм «Одиссея»: что известно об адаптации поэмы от Кристофера Нолана

В 2026 году на экраны выйдет «Одиссея» Кристофера Нолана — экранизация поэмы Гомера о возвращении домой царя Итаки. В касте заявлены звезды первой величины, а билеты на премьеру раскупили за целый год до старта ленты в кинотеатрах. Фильм обещает быть масштабным — съемки проходили в Марокко, Греции, Италии и Исландии с использованием технологии IMAX. Сюжет, вероятно, будет близок к оригиналу: испытания героя, мифические существа и верная Пенелопа — все детали поэмы Нолан намерен перенести на большой экран. «Лента.ру» рассказывает, что известно об «Одиссее» на данный момент: дата выхода, актеры и подробности о съемках.

«Одиссея»: главное о фильме

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: The Odyssey

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Кристофер Нолан

Сценарист: Кристофер Нолан

Дата премьеры: 2026 год

Литературная основа: «Одиссея» Гомера

В ролях: Мэтт Деймон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Миа Гот, Джон Бернтал

«Одиссея» — новый эпический фильм от оскароносного режиссера Кристофера Нолана по мотивам одноименной поэмы Гомера.

Экранизация Нолана — не первая попытка адаптировать книгу Гомера. На протяжении более чем 100 лет режиссеры пытались показать свое видение поэмы — начиная с итальянского немого фильма 1911 года и заканчивая драмой «Возвращение Одиссея» 2024 года (в котором, правда, раскрывается только финальная сюжетная арка о прибытии Одиссея на Итаку). Однако ни одна адаптация до сих не считается каноном — впрочем, по мнению журналистов, именно картина Кристофера Нолана может им стать.

Дата выхода

После того как Кристофер Нолан в марте 2024 года получил премию «Оскар» за лучшую режиссуру в фильме «Оппенгеймер», он приступил к написанию нового сценария. Уже в октябре стало известно, что производством будущей картины займется Universal Pictures, а в декабре студия анонсировала «Одиссею».

«Следующий фильм Кристофера Нолана "Одиссея" — это мифический боевик, снятый в разных частях света с использованием новейшей технологии кинопленки IMAX», — заявили в Universal.

Тогда же была объявлена дата выхода ленты на экраны.

17 июля 2026 года «Одиссею» Кристофера Нолана покажут в кинотеатрах

В этот день новинку увидят жители США, Тайваня, Вьетнама и Швеции. Во Франции картину покажут 15 июля, а в Германии, Италии и Сингапуре — 16 июля.

Состоится ли премьера «Одиссеи» в России, пока неясно: еще в 2022 году кинокомпания Universal Pictures закрыла российский офис и покинула местный рынок. Однако «Оппенгеймера», предыдущую крупную новинку Нолана, в России показывали в рамках так называемого серого проката. Вероятно, «Одиссею» таким же образом будут ставить в российских кинотеатрах.

Трейлер

Официального трейлера в Сети пока нет, однако в Интернет утек тизер, который крутили в кинотеатрах перед сеансами «Мира Юрского периода: Возрождение». Ролик длится всего 70 секунд, и в нем есть все, о чем можно прочитать в статьях вроде «Фирменные приемы Кристофера Нолана»: закадровый голос (принадлежащий, судя по всему, Роберту Паттинсону), масштабные сцены — бушующее море, троянский конь и дрейфующий на куске дерева Мэтт Деймон. А еще в ролике есть сцена, где сын Одиссея Телемах в исполнении Тома Холланда беседует с неким героем, которого играет Джон Брентал, — Телемах пытается узнать от него, что стало с его отцом.

Затем на экране появляются слова «Путешествие начинается» и дата «17.07.26» — именно в этот день «Одиссея» выйдет в кинотеатрах.

Сюжет

Пока неизвестно, что конкретно Кристофер Нолан покажет в своей экранизации. Никаких анонсов не было, а тизер, утекший в сеть в начале июля, дает понять лишь то, что картина будет масштабной и мрачной.

Скорее всего, это будет адаптация оригинала, а не новое прочтение классики в современных декорациях — костюмы и фон вполне соответствуют античной эпохе

Поэма «Одиссея», авторство которой приписывают древнегреческому поэту Гомеру, была написана, предположительно, в VIII веке до нашей эры. Большинство приключений в поэме описывает сам Одиссей во время пира у царя феаков Алкиноя.

В центре событий — долгое и опасное возвращение хитроумного Одиссея на родную Итаку после Троянской войны: десять лет он скитается по морям из-за гнева бога Посейдона, который мстит царю за ослепление его сына, циклопа Полифема. Герой преодолевает многочисленные испытания и сталкивается с мифическими созданиями: коварными сиренами, чудовищами Сциллой и Харибдой, нимфой Калипсо и волшебницей Цирцеей.

Семья Одиссея — верная супруга Пенелопа и сын Телемах — в это время остается на Итаке и ничего не знает о судьбе царя. Пенелопа отчаянно сопротивляется натиску женихов, убежденных в гибели Одиссея и жаждущих занять его трон, а Телемах отправляется в Пилос и Спарту, чтобы разузнать об отце.

Чем заканчивается «Одиссея» Гомера? Феаки — мифический народ, к которому попал Одиссей, — выслушивают рассказ царя Итаки о его приключениях, а затем отправляют его на родной остров в обличье нищего. На Итаке Пенелопа устраивает состязание среди женихов. Победить в нем удается именно Одиссею, а после он вместе с сыном расправляется с остальными женихами и воссоединяется с семьей.

Съемки

Съемки картины начались в конце февраля 2025 года в старинной крепости Айт-Бен-Хадду в Марокко. Затем некоторые сцены снимали в разных греческих городах, на Сицилии и в других регионах Италии, в Шотландии, Исландии, Великобритании, Ирландии, в Сахаре и, наконец, в павильоне в Лос-Анджелесе.

Причем за съемки в прибрежном городе Дахла в Западной Сахаре Нолана раскритиковали. Эта территория около 50 лет — после упразднения испанской колонии и вывода войск — контролируется властями Марокко, которых местное сахарское население неоднократно обвиняло в репрессиях и притеснениях.

Производство

Большинство членов съемочной группы не первый раз работали с Кристофером Ноланом. Например, оператор-постановщик «Одиссеи» Хойте Ван Хойтема ранее снимал «Интерстеллар», «Довод» и «Оппенгеймера». А одним из продюсеров стала жена Нолана Эмма Томас — она, кстати, принимала участие почти во всех его проектах.

Музыку к «Одиссее» написал шведский композитор Людвиг Горанссон, сочинивший также саундтрек к «Оппенгеймеру» и «Доводу», а режиссером монтажа стала Дженнифер Лэйм, которая тоже работала с Ноланом над этими двумя картинами. Кстати, и Горанссон, и Лэйм получили за свою работу над «Оппенгеймером» премию «Оскар» в 2024 году.

Бюджет грядущей новинки — 250 миллионов долларов, это самая крупная сумма, с которой работал Нолан. Для сравнения: бюджет фильма «Начало» составил 160 миллионов, а «Интерстеллара» — 165 миллионов.

Кассовые сборы

Несмотря на то что полноценного промо в сети еще нет, первые билеты на «Одиссею» начали продавать ровно за год до премьеры.

$1 500 000 заработали создатели «Одиссеи» на предпродаже билетов

За час с момента старта продаж все выложенные билеты на премьеру в американских и европейских кинотеатрах смели. Сейчас их перепродают на eBay по 300-400 долларов, хотя изначально они стоили около 25 долларов.

Актеры и роли

В ленте по-настоящему звездный каст. Роль царя Итаки Одиссея исполнил Мэтт Деймон («Отступники», «Умница Уилл Хантинг»), а роль его сына Телемаха — Том Холланд («Человек-паук: Нет пути домой», «По наклонной»). Также в фильме снимались:

Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»); Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»); Джон Бернтал («Каратель»); Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»); Роберт Паттинсон («Довод»); Миа Гот («Обитель теней»); Зендея («Дюна»); Эллиот Пейдж («Начало»); Лупита Нионго («12 лет рабства»).

Чего ждать от фильма

Кристофер Нолан — один из самых известных и кассовых режиссеров современности. Он был восемь раз номинирован на премию «Оскар» и в 2024 году получил сразу две награды — в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм» за картину «Оппенгеймер». Кроме того, он снял сложносочиненный «Довод», эпичные «Дюнкерк», «Интерстеллар», «Начало» и «Престиж», а также три фильма про Бэтмена — «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Всему миру он известен как мастер масштабной научной фантастики, нелинейного повествования, отсылок и пасхалок. Именно поэтому критики называют его идеальным режиссером для «Одиссеи».

«Настоящая одержимость Нолана может быть причиной, по которой он снимает этот фильм и почему он идеально подходит для этой роли: именно его интерес к игре со временем или к тому, как зритель воспринимает время по отношению к рассказываемой истории, возможно, и есть ключ к успеху "Одиссеи"», — пишет Скотт Коллура для IGN.

Основная сложность для авторов адаптаций «Одиссеи» — это длительность повествования. История царя Итаки разворачивается на протяжении 10 лет, в течение которых он пытается вернуться домой. В экранизации эти события нужно как-то рассказать за три часа, так что Нолан, оценивающий природу времени как инструмент, а не как препятствие, должен с этим справиться, считает журналист.