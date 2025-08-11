Расписание выхода сериала «Знахарь» от ТНТ

Чемпионат.com

Уже 11 августа стартует сериал «Знахарь». Проект расскажет о жителях кубанской станицы, которые принимают беглого афериста-москвича Костю за сельского врача, которого они так долго ждали. Герою предстоит прикинуться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине.

Расписание выхода сериала «Знахарь»
© Чемпионат

Первый сезон комедийного сериала составят 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 21 августа.

Расписание выхода сериала «Знахарь»

Эпизод, Дата выхода

  • 1-я серия 11 августа
  • 2-я серия 11 августа
  • 3-я серия 12 августа
  • 4-я серия 12 августа
  • 5-я серия 13 августа
  • 6-я серия 13 августа
  • 7-я серия 14 августа
  • 8-я серия 14 августа
  • 9-я серия 18 августа
  • 10-я серия 18 августа
  • 11-я серия 19 августа
  • 12-я серия 19 августа
  • 13-я серия 20 августа
  • 14-я серия 20 августа
  • 15-я серия 21 августа
  • 16-я серия 21 августа
  • 17-я серия 21 августа