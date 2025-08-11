Расписание выхода сериала «Знахарь» от ТНТ
Уже 11 августа стартует сериал «Знахарь». Проект расскажет о жителях кубанской станицы, которые принимают беглого афериста-москвича Костю за сельского врача, которого они так долго ждали. Герою предстоит прикинуться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине.
Первый сезон комедийного сериала составят 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 21 августа.
Расписание выхода сериала «Знахарь»
Эпизод, Дата выхода
- 1-я серия 11 августа
- 2-я серия 11 августа
- 3-я серия 12 августа
- 4-я серия 12 августа
- 5-я серия 13 августа
- 6-я серия 13 августа
- 7-я серия 14 августа
- 8-я серия 14 августа
- 9-я серия 18 августа
- 10-я серия 18 августа
- 11-я серия 19 августа
- 12-я серия 19 августа
- 13-я серия 20 августа
- 14-я серия 20 августа
- 15-я серия 21 августа
- 16-я серия 21 августа
- 17-я серия 21 августа