Запах хайпа: запрет на мат не затронет онлайн-кинотеатры

Нецензурная брань отсутствует в контенте онлайн-кинотеатров с 2017 года, однако идея полного запрета подобной лексики скорее избыточна, заявил НСН Алексей Бырдин. В онлайн-кинотеатрах нецензурную лексику сегодня не встретить, при этом стоило бы больше думать не об искоренении подобных слов, а о том, как оградить от них несовершеннолетних. Об этом в беседе с НСН заявил глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

© ТАСС

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов внес в Госдуму новый закон, который предлагает блокировать контент, содержащий нецензурную брань, на цифровых платформах и в социальных сетях. Об этом он заявил в пресс-центре НСН.

Уточняется, что в случае ее принятия авторы контента, содержащего подобную лексику, перед размещением на цифровых платформах и в социальных сетях должны будут применять меры по ее устранению или маскировке, включая перемонтаж или использование звукового сигнала. Бырдин заметил, что инициатива не отразится на работе онлайн-кинотеатров.

«В аудио-визуальных сервисах нецензурная брань запрещена с 2017 года. Мы к этой инициативе относимся достаточно спокойно. Эти нормы существовали не всегда, контент создавался под разные среды распространения, потому там, где такая лексика встречается, есть звуковой сигнал. Поскольку сервисы не предусматривают функцию общения, комментариев, в которых может встречаться какая-то экспрессивная лексика пользователей, нас это не затрагивает практически никак. Мне кажется, вся эта история носит в значительной степени хайповый характер. Даже президент России уже признавал, что нецензурная брань – неотъемлемая часть нашего языка. Это не значит, что эту лексику не надо ограничивать, но для начала я бы сфокусировался на том, как ограничить от нее несовершеннолетних. Пытаться ее искоренить, как предлагает уважаемый Андрей Николаевич Свинцов, кажется, задача неподъемная и, возможно, даже избыточная», - пояснил он.

Ранее хедлайнер второго дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН также отмечал, что мат является неотъемлемой частью русского языка.