Иван Янковский снялся в сериале о "белых хакерах"

Сериал "Хакеры" станет одним из первых запусков новой студии "KISA FILMS", которую возглавил продюсер и шоураннер проектов "Псих", "Балет", "Happy End" и "Актрисы" Алексей Киселев.

"Белые хакеры - понятие, окруженное, пожалуй, наибольшим количеством загадок и мифов, - рассказывает Алексей Киселев. - Именно поэтому нам интересно показать в этом сериале не привычных зрителям злодеев, занимающихся противозаконными действиями, а другую сторону этого дела - людей, помогающих решать проблемы, в том числе и государственной важности. И я рад, что Иван Янковский не только исполнит в "Хакерах" одну из главных ролей, но и впервые выступит продюсером и соавтором сценария".

Иван Янковский, актер и соавтор "Хакеров":

Тема кибербезопасности давно интересовала меня. Мы живем в мире, который стремительно уходит в цифровое пространство. Наш проект - это история о тех самых невидимых героях этой эпохи, кто обладает огромной силой и стоит на страже нашей конфиденциальности и безопасности. Их работа незаметна, но именно от них зависит, насколько защищена наша цифровая и личная жизнь.

Сериал пригласит зрителей в самые темные уголки интернета, где каждый день так называемые "белые хакеры" ведут противостояние с киберпреступниками. Их задача - раскрыть любую, даже самую мелкую уязвимость, чтобы защитить IT-инфраструктуры многомиллиардных компаний, а иногда и целых государств. Главный герой "Хакеров" окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем.

Для достижения максимально достоверного изображения сферы кибербезопасности и деятельности хакеров работа над сценарием ведется при поддержке Фонда развития результативной кибербезопасности "Сайберус", который объединяет ведущие компании отрасли.

Николай Ивенев, продюсер и автор идеи проекта:

Это один из первых просветительских проектов нашего продюсерского центра IG Production, который мы основали вместе с продюсером Александром Гагиевым - экспертом Президентского Фонда Культурных инициатив. Для меня это во многом очень личный проект. Здесь совпало все: и личная вовлеченность, и желание рассказать важную историю, и вера в то, что она может кого-то подтолкнуть к правильному выбору. Я сам из мира хакеров, знаю его изнутри и хочу, чтобы зрители увидели, что мир технологий - это не только про перспективную карьеру и возможности, но и про ответственность и очень часто про непростой выбор. Надеюсь, что "Хакеры" вдохновят многих ребят выбрать свой путь в IT и при этом правильную сторону в жизни.

Егор Богомолов, генеральный директор образовательной платформы CyberEd, партнер фонда "Сайберус", "белый хакер":

Хочется отдельно поблагодарить команду - и продюсеров, и режиссеров, и актеров - за их интерес к теме и готовность погружаться в нее по-настоящему. Со своей стороны мы постараемся сделать сериал максимально достоверным: разрушить мифы и расхожие страшилки, показать реальную сторону профессии и наполнить сюжет актуальным и содержательным смыслом. Наша задача - увлечь зрителя не только тем, что происходит на экране сериала, но и тем, что происходит на экранах компьютеров главных героев.

Премьера сериала "Хакеры" намечена на 2026 год.