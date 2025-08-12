Мультфильм «Шрек 5» вновь перенесли

Студия Dreamworks объявила об очередном переносе мультфильма «Шрек 5» — продолжения знаменитой серии мультфильмов о зелёном огре. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, после чего картину назначили на 23 декабря 2026-го.

© Dreamworks

Сейчас же датой релиза «Шрека 5» значится 30 июня 2027 года. А будущий проект студии Illumination («Гадкий я», «Миньоны»), который должен был выйти в эту дату, появится в прокате 16 апреля 2027-го. Возможно, это сделано для того, чтобы не конкурировать с будущими «Мстителями: Судный день» от Marvel.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). В ленте также появится дочь героев Фелиция, которую озвучит Зендея.

«Шрек» — одна из самых популярных франшиз студии Dreamworks, собравшая в общей сложности около $ 3 млрд в мировом прокате. Серия рассказывает о приключениях говорящего огра по имени Шрек, который живёт в мире вместе с Ослом и женой-принцессой Фионой, а также с персонажами из различных фольклорных сказок.