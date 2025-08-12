Выходят два сериала, связанные с медициной

Смотрите: Премьера сериала "Дыши", в онлайн-кинотеатре Okko с 15 августа.

© Российская Газета

Оригинальный 8-серийный сериал "Дыши" рассказывает историю Леры (Марина Александрова) - успешной московской акушерки, сторонницы идеи естественных родов, которая работает в престижной клинике. Лера - мать-одиночка, ее муж ушел из жизни после тяжелой болезни. Одной из её клиенток становится Маша (Дарья Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (дебют в главной роли известного режиссера Пётра Буслова). Девушка должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребёнок после родов оказывается в крайне тяжёлом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры - главной обвиняемой в случившейся трагедии.

По словам режиссёра сериала Анны Кузнецовой, к работе над проектом её "приманил" сценарий, написанный Еленой Кондратьевой и Светланой Штебой, а исполнительница главной роли Марина Александрова отметила, что у сериала есть три важные составляющие: сценарий, режиссер и команда. На премьере Марина Александрова отметила, что в этом сериале "артхаус встречается с мейнстримом" и также рассказала о том, что у ее героини "стакан всегда наполовину пуст", но при этом она не теряет надежды. Для режиссера Анны Кузнецовой "Дыши" - сериальный дебют. До этого она сняла фильм "Каникулы", который стал ее дебютом в полнометражном кино. Обе работы Кузнецовой обласканы критиками и фестивалями - главные награды на фестивале "Маяк" ("Каникулы") и "Пилот" ("Дыши"). Главные роли в сериале также исполнили: Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Иван Агапов, Никита Григорьев и другие.

Смотрите также: Сериал "Знахарь", на телеканале ТНТ, с 11 августа в 20:00.

Главный герой сериала - Костя (Денис Васильев), водитель "Скорой помощи" и по совместительству городской аферист, сбегает из Москвы в поисках укрытия и денег. Случай заводит его в южную станицу, где его принимают за врача программы "Земский доктор". Но вскоре становится ясно: местные ждут не просто гостя, а спасителя, который будет их лечить. А Косте теперь нужно срочно думать, как выбраться из этой "больничной ловушки" целым и невредимым. Режиссер Никита Андриенко ("Пока не родила"), автор сценария - Иван Баранов ("Остаться друзьями", "Капельник", "Подслушано в Рыбинске").

Иван Баранов, автор сценария, подчеркивает: "Знахарь" - это история про парня, который бежал от своих проблем, а в итоге оказался в самом эпицентре чужих. Это история о втором шансе и о том, что начать с нуля никогда не поздно".