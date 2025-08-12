Марк Эйдельштейн рассказал о комедии "Ганди молчал по субботам"

Полнометражная драма с элементами комедии "Ганди молчал по субботам" готовится к выходу к зрителям. Фильм производства киностудии "Ленфильм" при поддержке министерства культуры РФ и фонда "Кинопрайм" создан по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Сегодня представлен постер картины и новые фотографии со съемок.

© Российская Газета

"Ганди молчал по субботам" - история о том, что настоящий дом - не крыша над головой, а человек рядом, способный тебя услышать. По сюжету в жизни 16-летнего Мота наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме.

Режиссер фильма Юрий Зайцев - дебютант в "полном метре", но он уже успел получить весомую кинематографическую награду "Золотой Орел" в номинации "Лучший короткометражный фильм" за ленту "Материя".

В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова - актеры снимаются впервые вместе после "Аноры", Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Евгений Коряковский и другие.

Марк Эйдельштейн рассказывает про своего героя:

«В начале истории это человек, который даже не задумывается о таких понятиях, как предназначение, милосердие, дом и бездомность. Дальше он просто начинает размышлять, пускается в путешествие, по ходу которого узнает, что существует не только внешняя бездомность, но и внутренняя»‎.

Первый показ нового фильма киностудии "Ленфильм" пройдет в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Короче", который состоится в Калининграде с 19 по 24 августа.