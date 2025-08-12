Саймон Пегг рассказал о неснятом "безбашенном" фильме Квентина Тарантино

Культовый режиссёр Квентин Тарантино готовил "безбашенный" проект по мотивам франшизы Star Trek.

Подробностями неснятого фильма в интервью изданию Collider поделился актёр Саймон Пегг, сыгравший роль лейтенант-коммандера Монтгомери Скотта в трилогии "Звёздный путь" Джей Джей Абрамса.

«Там было всё, чего только можно было ожидать от Тарантино. Думаю, это была бы невероятная находка - увидеть Star Trek через его призму. Не знаю, как бы это восприняли фанаты, но это точно была бы интересная вещь»‎, — сказал он.

Об интересе режиссёра к франшизе стало известно в 2017 году, три года спустя постановщик покинул проект. По словам сценариста Марка Л. Смита ("Выживший"), картина должна была получить "взрослый" рейтинг R.

Ранее Тарантино написал сценарий "Приключений Клиффа Бута" - сиквела "Однажды в... Голливуде", постановщиком которого станет Дэвид Финчер.