Вышел дублированный тизер хоррора «Альфа»

В Сети появился очередной российский тизер психологического хоррора "Альфа" (Alpha, 18+) обладательницы "Золотой пальмовой ветви" Жюлии Дюкурно, режиссёра нашумевших фильмов "Сырое" и "Титан" (оба - 18+).

Действие картины, с успехом показанной на Каннском кинофестивале, разворачивается в недалёком будущем.

В мире бушует вирус, превращающий людей в камень. 13-летняя Альфа возвращается домой с только что сделанной татуировкой, и её мать понимает, что дочь могла заразиться. С этого момента благополучное существование девочки и её матери превращается в сущий кошмар.

Роли в фильме исполнили Мелисса Борос, Эмма Маки, Голшифте Фарахани, Тахар Рахим, Финнегэн Олдфилд и другие.

В российский прокат картина выйдет 25 сентября 2025 года.