Стартовали съемки хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед 3»

Создатели франшизы «Винни-Пух: Кровь и мёд» объявили о старте производства третьей части серии фильмов ужасов. Для создания триквела впервые привлекли известного сценариста — им стал Ричард Стэнли, автор популярного хоррора «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем.

© Чемпионат.com

Стэнли уже начал писать сценарий будущей ленты, а съёмки фильма должны начаться в начале 2026 года. Судя по всему, это означает, что «Винни-Пух: Кровь и мёд 3» выйдет не раньше первой половины 2027-го. Ранее создатель франшизы Рис Фрейк-Уотерфилд сообщал, что в третьей части появятся новые герои знаменитой вселенной, включая Кролика, Буку и Бяку, а также Слонопотама.

Оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мёд» вышел в 2023 году и собрал около $ 5,2 млн при скромном бюджете в $ 50 тыс. На производство второй части, которая вышла в 2024-м, авторы потратили около $ 500 тыс и заработали около $ 7,2 млн.